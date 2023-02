Brugg-Lauffohr: Findlinge bei Bau für Heizzentrale ausgehoben

Brugg-Lauffohr Überraschung: Bei Bauarbeiten für den Wärmeverbund wurde ein Dutzend Findlinge ausgehoben Auf der Baustelle der IBB an der Sommerhaldenstrasse in Lauffohr sind unerwartet zahlreiche grosse Steine zum Vorschein gekommen. Ob sie bei der zerstörten Station auf dem Geoweg eingesetzt werden? Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von den geborgenen Findlingen werden aktuell zwei Exemplare neben dem provisorischen Parkplatz an der Sommerhaldenstrasse gelagert. Claudia Meier

Als die Verantwortlichen im vergangenen November beim Parkplatz des Schulhauses Au-Erle den Spatenstich zum Vorhaben der Brugger Energieversorgerin IBB zelebrierten, ahnten sie wohl noch nicht, welche Schwergewichte in den kommenden Wochen ausgegraben werden. Bekanntlich entsteht dort bis 2024 die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse.

Über diese Zentrale sollen die angeschlossenen Gebäude mit erneuerbarer Wärme versorgt werden. Denn die Heizkessel werden mit Holzschnitzeln aus dem Forstbetrieb Brugg betrieben, die Wärmeverteilung erfolgt über isolierte Wasserleitungen.

Der Geoweg soll wieder aufgebaut werden

Wie Architekt Daniel Christen von der Netwerch AG mitbekommen hat, sind bei diesen Bauarbeiten imposante Findlinge zum Vorschein gekommen. Interessant ist das, weil man erst vor wenigen Monaten auf dem Geoweg im Gebiet Schinznach-Bad, Habsburg und Scherz Findlinge zertrümmert hat.

Im Dezember 2022 zerstören schwere Maschinen mehrere Findlinge auf dem Geoweg im Raum Habsburg, Scherz und Schinznach-Bad. Screenshot: Tele M1 (12. Dezember 2022)

Nach einem Sturm der Empörung wurde ein Rückbaustopp verfügt und am runden Tisch im Januar einstimmig der Wiederaufbau des Themenwegs aufgegleist. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Mit anderen Worten: Am westlichen Rand der Stadt Brugg wurden Findlinge zerstört und am östlichen Ende ausgegraben. Könnte man mit dem Fund die halbzerstörte Findlingsstation wieder vervollständigen?

Einige Steine der Stadt abgegeben

Auf die Fragen der AZ zu den Findlingen an der Sommerhaldenstrasse antwortet IBB-Sprecherin Margot Keist: «Bisher kamen fünf grosse und zirka sieben kleine zum Vorschein.» Die grossen Findlinge haben zwei bis vier Kubikmeter Volumen und ein Gewicht von bis zu acht Tonnen pro Exemplar.

Dieser Findling befindet sich gegenüber der Bushaltestelle Langmatt. Claudia Meier

Einige Steine seien der Stadt Brugg zur Wiederverwendung abgegeben worden, erklärt Keist. Sie ergänzt: «Grössere, schönere Exemplare haben wir beiseitegelegt. Wir wollen diese erhalten und in den Zentralenbau oder beim Spielplatz, der beim Schulhaus entstehen soll, integrieren.»

Für die zwischengelagerten Findlinge wird ein geeigneter Ort gesucht. Claudia Meier

Denkbar ist laut IBB auch der Einsatz von Findlingen in einer Begegnungszone. So jedenfalls lauten die ersten Ideen. Spruchreif ist noch nichts.

Ein Austausch mit den Leuten, die sich für den Wiederaufbau des Geowegs einsetzen, ist nicht geplant, da die eigene Nutzung im Vordergrund steht. Auch könne nicht jeder Findling genutzt werden, da nicht alle frostbeständig seien, erklärt die IBB-Sprecherin.

Die zwei an der Sommerhaldenstrasse zwischengelagerten Steine machten am Mittwochmittag jedenfalls bereits zwei Jugendlichen, die an der Haltestelle Langmatt auf den Bus warteten, ganz schön Eindruck.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen