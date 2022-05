Brugg: 40 Prozent der Integrationskurs-Schüler sind aus Ukraine

40 Prozent der Schüler stammen aus der Ukraine: Was das für den kommunalen Integrationskurs bedeutet

Das Angebot in Lauffohr bereitet fremdsprachige Schulkinder auf den Eintritt in eine Regelklasse vor. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine gab es gemäss dem Brugger Gesamtschulleiter Siegbert Jäckle vor allem eine neue Herausforderung für den Kurs.