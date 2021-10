Brugg: «Kulturbrugg» zog mehr als 500 Besuchende an

Brugg Kulturkarawane zieht durch die Stadt: Zum ersten Mal führten fünfzehn Institutionen «Kulturbrugg» durch Egal ob Bildende Kunst, Musik oder Theater: Das Programm präsentierte den Besucherinnen und Besuchern eine Vielzahl von Kultur- und Kunstkategorien. Veranstalter zeigen sich zufrieden. Ina Wiedenmann 31.10.2021, 18.30 Uhr

«Vakuum» verband an «Kulturbrugg» im Pumpe Rütschi verschiedene Kunstformen wie Theater, Tanz, Musik und Installation zu einem Werk. Ina Wiedenmann

Egal ob man Lust auf Bildende Kunst, Musik oder Theater hatte: «Kulturbrugg» machte es möglich. Das Publikum musste sich nicht für eines entscheiden. Es konnte alles bekommen und einen Abend voller kultureller Köstlichkeiten geniessen. Die grafische Linie im Programmheft stellte die Brücke – die «Kulturbrugg» – zwischen den Kulturanbietenden dar.

Georg Traber in der «Galerie Immaginazione». Ina Wiedenmann

Eine Darbietung war drahtig. Still und leise begann Georg Traber in der «Galerie Immaginazione» einen langen Draht zu einer abstrakten Figur zu biegen. Er formte Rundungen und lange Teilstücke, die in alle Himmelsrichtungen gingen. Traber bewegte das Ganze immer wieder neu. Wenn es wackelte oder kippte, richtete er es wieder auf und formte es um – so lange, bis sein Werk im Gleichgewicht war. Das Publikum schaute ihm gebannt zu, während DJ Don Amato das Geschehen musikalisch untermalte.

Um zur nächsten Köstlichkeit zu kommen, nahmen die einen den Shuttlebus, die anderen das Auto und etliche hatten das Velo dabei.

Lieder über Liebe, Leidenschaft und Tod

Simone Rüedi (l.) und Daniel Pérez unterhielten in der «Musikwerkstatt». Ina Wiedenmann

Diejenigen, die in der Musikwerkstatt Brugg-Windisch Halt machten, tauchten mit Bariton Daniel Pérez und Pianist Simone Rüedi in «Dichterliebe» von Robert Schuhmann ein. Man lauschte Liedern über Liebe, Leidenschaft und Tod. Im Publikum sass auch Ruedi Hintermann aus Unterwindisch. Er war begeistert von der Darbietung und gratulierte im Anschluss den Künstlern zum gelungenen Vortrag.

Kabarettistin Uta Köbernick. Ina Wiedenmann

Auf den Strassen kreuzten sich immer wieder die Wege der Kulturhungrigen. Jeder hatte seine nächste Veranstaltung vor Augen. Im Odeon empfing Sue Luginbühl, Co-Leiterin Odeon Brugg, die Gäste mit der Frage: «Kino oder Kabarett?» Wer sich für die Liedermacherin und Kabarettistin Uta Köbernick entschied, bekam 30 Minuten geballte Unterhaltung. Körbernick erklärte:

«Ich sing Lieder und sag Sachen.»

Sie entführte die Zuhörer in einen Porzellanladen, unter einen riesigen Champignon und zum Friseur, der einem Komplimente hinter dem Rücken machte.

Gäste fahren auf einer Gefühlsachterbahn

Der Verein Il Vaporetto erwartete im ehemaligen Dampfschiff die Gäste zum Theatersport. Das Improvisationstheater «Die Freischwimmer» spannte mit zwei Schauspielerinnen von «Goins» zusammen. Zu viert beförderten sie die Gäste in ein Wartezimmer, auf eine Gefühlsachterbahn, in den Garten und in ein Hamsterrad. Isabel Sulger Büel von den Freischwimmern wollte mit ihrem Hamster Strom produzieren. Das kleine Tier war dem grossen Spezialrad aber nicht gewachsen und machte schlapp. Sulger Büel war verzweifelt, das Publikum lachte.

Bei «Pumpe Rütschi» konnte man ein «Vakuum» aus Tanz, Theater, Musik und Installation erleben. Allein schon der Raum forderte die Besucher zum Staunen und Nachdenken über die Aare, das Leben und den Tod.

Bis spät in die Nacht zog die Kulturkarawane durch Brugg. Nach Einschätzung von Sue Luginbühl wurde das quantitative Ziel von 500 Besuchenden erreicht. Luginbühl bilanzierte:

«Wir sind voll und ganz zufrieden und die Häuser platzten teilweise aus den Nähten. Wir im Odeon erhielten zahlreiche positive Rückmeldungen.»