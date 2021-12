Brugg will Anliegen und Bedürfnisse für Neumarktplatz eruieren

Brugg Künftiger Neumarktplatz: Stadt will Anliegen und Bedürfnisse eruieren Die Stadt lädt im Januar Grundeigentümerinnnen und -eigentümer sowie Gewerbetreibenden und alle Interessierten zu einer öffentlichen «Auftakt-Veranstaltung» für die Neugestaltung ein. Was es bei diesem Partizipationsschritt zu beachten gilt. Claudia Meier 23.12.2021, 05.00 Uhr

Der rote Klinkerbelag vor dem Neumarkt soll verschwinden. Umstritten ist auch der Betonbrunnen. Maja Reznicek

(16. November 2020)

Bei Regen und Schnee kann es auf dem Brugger Neumarktplatz zur Rutschpartie kommen. Auch Leute mit Gehhilfen finden den roten Platz alles andere als attraktiv. Kurz: Dass der Platz an der Einkaufsmeile dringend saniert und auch modernisiert werden muss, darüber sind sich alle einig. Die Frage ist nur: Wie?

Über neun Jahre nachdem der Einwohnerrat den Kredit für die Masterplanung «Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt» genehmigt hat, lädt die Einwohnergemeinde die Öffentlichkeit nun im Januar zur Forum-Veranstaltung «Erneuerung Neumarktplatz» ein. Ziel ist es, zu Beginn der Planung «die Anliegen und Bedürfnisse an die neue Gestaltung des Neumarktplatzes im Projekt abzuholen», schreibt der Stadtrat.

Dieser Anlass richtet sich laut Mitteilung an die anliegenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende sowie an alle Inte­ressierten, die ihre Anliegen und Bedürfnisse rund um den Platz benennen und ihre Erwartungen an die Gestaltung einbringen möchten.

Neues Nutzungskonzept wird im Juni vorgestellt

Das «Auftakt-Forum» findet am Dienstag, 18. Januar, von 18 bis 22 Uhr im Salzhaus an der Schulthess-Allee statt. Am Anlass gilt Zertifikats- und Maskenpflicht. Eine Anmeldung via Website der Stadt Brugg ist bis am 11. Januar notwendig. Für Personen, die an der öffentlichen Veranstaltung nicht teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, der Abteilung Planung und Bau ihren Beitrag schriftlich einzureichen.

Der Stadtrat Brugg hält weiter fest: «Die Ergebnisse der Forum-Veranstaltung fliessen in die weitere Planung ein; voraussichtlich im Juni 2022 werden der Öffentlichkeit in einer Ergebniskonferenz ein Entwurf des Nutzungskonzepts und die ersten planerischen Abklärungen vorgestellt.»

Was künftig mit den Sitzinseln und Linden passieren wird. ist noch offen. Maja Reznicek

(16. November 2020)

Zur Erinnerung: An seiner Sitzung von Anfang Mai dieses Jahres hat der Brugger Einwohnerrat die folgenden drei Kredite von insgesamt 331'000 Franken gutgeheissen: für die Vorprojektierung der Sanierung des Neumarktplatzes, für die Vorstudien für die Erneuerung von Bahnhofplatz, Busterminal Zentrum und Campuspassage sowie für die Einrichtung einer Begegnungszone. Stadtrat und Bauvorsteher Reto Wettstein sagte damals zum Projekt Neumarktplatz, das Ziel sei es, bis 2022 Varianten zu erarbeiten.

Im Finanzplan sind knapp 4,6 Mio. Franken eingestellt

Im Stadtparlament war zu hören, dass Brugg an Attraktivität verloren habe. Bedenken wurden laut, ob die planerischen Grundlagen noch in allen Punkten genügend aktuell seien und dass nochmals ein Jahrzehnt ohne sichtbare Veränderungen vergehen könnte.

Im Brugger Finanzplan sind neben den 100'000 Franken im 2022 für die Vorprojektierung bis 2026 noch knapp 4,6 Millionen Franken für die Erneuerung des Neumarktplatzes eingestellt. Beim Projekt geht es nicht nur um die baulich-technische Sanierung, sondern insbesondere auch um die Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Der Neumarktplatz in Brugg bietet bei Regen Rutschgefahr. Maja Reznicek

(16. November 2020)

Als wichtigste Massnahme auf dem Mitte der Achtzigerjahre erstellten Neumarktplatz, bezeichnete der Stadtrat im Frühjahr den Ersatz des flächendeckenden roten Klinkerbelags, der Schäden und Unebenheiten aufweist. Vorgesehen ist eine einheitliche Oberflächengestaltung. Geprüft werden sowohl die Möblierung und Ausstattung des Freiraums als auch der Umgang mit den heutigen vier Sitzinseln und Linden in der Mitte des Platzes sowie mit dem Neumarktbrunnen auf der Bahnhofseite und mit der Beleuchtung.