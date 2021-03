Brugg «Konnten Erwartungen nicht erfüllen»: Süssbach AG vermietet die Alterswohnungen nicht mehr In der neuen Überbauung der Schönegg Brugg AG sind 3,5-Zimmer-Wohnungen weniger gefragt als erwartet. Gemäss Verwaltungsratspräsident Livio Plüss hat das vor allem einen Grund. Maja Reznicek 22.03.2021, 05.00 Uhr

Die Alterswohnungen befinden sich gegenüber vom Pflegezentrum Süssbach in Brugg. Bild: Sandra Ardizzone (3. Februar 2021)

Im Herbst 2020 wurden die 109 Seniorenwohnungen an der Fröhlichstrasse in Brugg fertiggestellt. Die Nachfrage nach einer Alterswohnung sei nach wie vor hoch, wie Livio Plüss sagt. Der Verwaltungsratspräsident der Eigentümerfirma Schönegg Brugg AG fügt an: