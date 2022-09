Die BVA und Tourismus Region Brugg veranstalten ein Event

Brugg Knuspriges Brot, muhende Kühe und laute Traktoren verwandeln die Stadt Brugg in einen Bauernhof – was das Event bietet Nach zweijähriger Pause wird Brugg Mitte September zum dritten Mal nach 2018 und 2019 zum Bauernhof. Auf dem Eisi-Platz, Neumarktplatz und NAB-Platz veranstalten der Bauernverband Aargau und Verein Tourismus Region Brugg einen erlebnisreichen Tag. Noah Merz 02.09.2022, 05.00 Uhr

Von links: Marco Zimmerli, Vorstandsmitglied Verein Tourismus Region Brugg, Damaris Etterlin, Praktikantin im BVA, Fredi Siegrist, Marketingverantwortlicher BVA, stellten am Montag das Programm vor. Noah Merz

Nach den coronabedingten Eventausfällen findet nach 2019 am Samstag, 17. September, von 9 Uhr bis 16 Uhr das Landwirtschaftsevent «Brugg wird zum Bauernhof» statt. Die Brugger Innenstadt gestaltet sich zum Bauern- und Landleben. Mit einem riesigen Angebot für Gross und Klein wird die Vielfalt der Aargauer Landwirtschaft in all ihren Facetten der Bevölkerung nähergebracht.

Der Bauernverband Aargau (BVA) und der Verein Tourismus Region Brugg mit seinen 180 Mitglieder veranstalten das Ereignis bereits zum dritten Mal. Marketingverantwortlicher Fredi Siegrist vom BVA sagt:

«Die Vorbereitungen in diesem Jahr laufen nach Plan. Die Stadt Brugg ist mit ihren grossen Platzverhältnissen, ihrer unkomplizierten und offenen Art ideal als Austragungsort.»

Verschiedenste Attraktionen beleben die Stadt

Rund 14 Stände werden laut den Verantwortlichen auf dem Neumarktplatz von Bauern aus Lauffohr, Remigen, Villigen, Zeihen und Birmenstorf betrieben. Selbst hergestellter Wein, Käse, Fleisch, Tafeltrauben, Früchte, Brot und Glace können Besucherinnen und Besucher an den Ständen in vollem Genuss konsumieren. Die ganze Palette von Aargauischen Landwirtschaftsprodukten ist vertreten.

Das Säulirennen gilt als eines von vielen Highlights. Claudia Meier 2018 / BRU

Vor der Migros auf dem Neumarktplatz wird eine Tierausstellung mit Kühen, Kälbern, Ziegen, Schweinen, Schafen und Schottischen Hochlandrindern von den verschiedensten Bauernhöfen des Kantons sein.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Säulirennen. Alle zwei Stunden ab 10 Uhr werden flinke Schweinchen über die abgesperrte Rennbahn rasen, von der Hauptstrasse beim Eisi Richtung NAB-Platz. Dabei haben die Zuschauenden die Möglichkeit, Wetten abzuschliessen: Welches Schweinchen wird wohl das schnellste sein? Auf dem oberirdischen Parkplatz Eisi findet ein Trampi-Traktoren-Parcours statt. Gute Fahrkünste und Reaktionen sind essenziell, um die Hindernisse, hier Strohbälle, zu umfahren.

2019 wurde Brugg bereits zum Bauernhof. Aargauer Landwirtschaft

Für alle Wissensbegierigen gibt es eine Ausstellung «Vom Korn zum Brot». Dabei wird die Herstellung von Getreideprodukten beleuchtet. Die Festwirtschaft und das mit vielen Besuchern erwartete Bullriding schliessen die Attraktionen beim Eisi ab.

Gesellschaftliche Events verbinden

Inmitten des NAB-Platzes haben Kinder die Aussicht auf Kinderschminken und Ponyreiten. Mutige können sich den Eutern von Kühen stellen und selbst Milch melken. Wer lieber in entspannter Umgebung etwas trinken möchte, darf am Schaumosten am Most mit degustieren.

Die Tierausstellung sorgte für eine grosse Besucherzahl. Claudia Meier 2018 / BRU

Marco Zimmerli, Vorstandsmitglied des Vereins Tourismus Region Brugg, und Siegrist erhoffen sich ein unfallfreies Event mit guter Stimmung, vielen Leuten und schönem Wetter. Zudem möchten sie den Besuchenden Wissen der Landwirtschaft und die Verbindung zwischen Land und Stadt weitervermitteln, um auch in Zukunft das Beisammensein in vielfältiger kultureller Gesellschaft zu geniessen.