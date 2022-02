Brugg Kindertag im «Odeon»: Die Mädchen und Buben tauchen ein in die weisse Pracht Theater spielen, Geschichten schreiben und basteln: «Schnee» lautet das Thema am Kindertag im Kulturhaus Odeon in Brugg. So ist es dazu gekommen. Michael Hunziker 22.02.2022, 05.00 Uhr

Bruno zaubert im Theaterstück den Winter herbei für Hasenkind Fritz. zvg

Wann wird’s mal wieder richtig Winter? Auch wenn die Wiesen – zumindest in unseren Höhenlagen – grün statt weiss sind, auch wenn an Schlitteln und Skifahren derzeit nicht zu denken ist: Im Kulturhaus Odeon in Brugg dreht sich alles ums Thema «Schnee», um filigrane Schneeflocken genauso wie um prächtige Winterwelten.

Am Sonntag, 27. Februar, stehen die Türen den Kindern offen, um einzutauchen in die weisse Pracht. Alle sind eingeladen zu fünf Workshops unter kundiger Leitung, um Theater zu spielen, Geschichten zu schreiben und zu basteln.

Mit diesem Flyer macht das «Odeon» Werbung für den Kindertag Schnee. zvg

Zum Abschluss erhalten die Mädchen und Buben einen Einblick in die Filmanimation und können sich dann den Film «Ma vie de Courgette» («Mein Leben als Zucchini») im Saal anschauen. Die anwesende Filmanimatorin wird die Original-Knetfiguren dabei haben, sodass die Kinder anschaulich sehen, wie so ein Film hergestellt wird.

Hasenkind Fritz und sein Abenteuer im Schnee

Bereits am Samstag feiert das Theaterstück «Bruno schneit» Premiere – ein Abenteuer für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene von Jörg Bohn. Hasenkind Fritz, heisst es im Beschrieb, muss als Hausaufgabe ein Abenteuer im Schnee beschreiben. «Weil er aber noch nie einen richtigen Schneewinter erlebt hat, kommt ihm – wie könnte es auch anders sein – Bruno zu Hilfe.» Dank dessen Ideenreichtum und Erinnerungen an eigene abenteuerliche Wintererlebnisse gelingt es, den Winter für den erlebnishungrigen Fritz herbeizuzaubern, mit allem, was dazugehört.

Man darf sich freuen auf Bruno, den Baubastler und Geschichtenerzähler – mit viel Witz und Herzwärme für die ganze Familie. Als Koproduktionspartnerin konnte das «Odeon» an der Entwicklung des Theaters teilhaben.

Das Erlebnis steht im Vordergrund

Gezeigt wird das Stück auch am Sonntag vor den Workshops um 11 Uhr. Ziel dieses Kindertags sei es, dass die Mädchen und Buben selber aktiv werden können. Zur Idee sei es gekommen durch die Zusammenarbeit mit der Theaterproduktion sowie dem Wunsch nach einem Erlebnis für die Kinder, sagt Sue Luginbühl, Leiterin des Bereichs Bühne. Und:

«Die Kinder gestalten selber und erleben, wie eine Geschichte entsteht, sei es im Theater oder im Film.»

Sue Luginbühl freut sich denn auch darauf, dass viele Kinder für einmal nicht «nur» als Zuschauerinnen und Zuschauer im «Odeon» sind, «sondern einen Einblick hinter die Kulissen und hinter das Filmemachen erhalten – und das ganze Haus bastelnd, fantasierend, kreativ in Beschlag nehmen können».

Die bisherigen Reaktionen auf den Kindertag seien positiv, stellt Sue Luginbühl fest. Noch seien für alle Angebote freie Plätze vorhanden. Anmeldungen für die Workshops sind möglich bis Freitag, 25. Februar, unter www.odeon-brugg.ch/kindertag. Interessierte Kinder können übrigens ab 15.45 Uhr auch nur den Film inklusive Einführung besuchen.

Theaterstück «Bruno schneit» im Kulturhaus Odeon in Brugg am Samstag, 26. Februar, 15 Uhr (Premiere), sowie am Sonntag, 27. Februar, 11 Uhr. Im Anschluss Kindertag Schnee ab 12.30 Uhr. Kosten für jedes Kind 10 Franken (inklusive Zvieri und Film); nur Film 5 Franken; Erwachsene 15 Franken.