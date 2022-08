Brugg: Kinderheim eröffnet neue Klasse in Tagessonderschule

Brugg Das Kinderheim Brugg eröffnet eine weitere Klasse der Tagessonderschule In Brugg werden in einem ehemaligen Ladenlokal an der Bahnhofstrasse seit August Primarschüler unterrichtet. Claudia Meier 30.08.2022, 05.22 Uhr

Rolf von Moos, Geschäftsleiter Stiftung Kinderheim Brugg präsentiert am Einweihungsfest das neue Schulzimmer für die zusätzliche Tagessonderschulklasse «Füchse». zvg

Da, wo früher an der Bahnhofstrasse Kristalle verkauft wurden, gehen seit drei Wochen drei Primarschulkinder zur Schule. Denn das Bildungsdepartement des Kantons Aargau, Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten, hat Mitte Juni der Stiftung Kinderheim Brugg den Auftrag erteilt, in der Tagessonderschule in Brugg eine weitere Klasse zu eröffnen.

Innert kurzer Zeit mussten geeignete Schulräume und eine Lehrperson gesucht werden, damit die Kinder am 8. August in der neuen Klasse willkommen geheissen werden konnten, schreibt die Stiftung Kinderheim Brugg in einer Mitteilung. Geschäftsleiter Rolf von Moos sagt auf Nachfrage:

«Der Druck auf Tagessonderschulen ist riesig.»

In Brugg habe es bisher vier Schulgruppen mit je 6 bis 8 Kindern gegeben.

Der neue Fuchsbau, der vom Kanton vorerst für drei Jahre bewilligt wurde, ist also die fünfte Tagessonderschulgruppe in Brugg. Gestartet sind die Verantwortlichen an der Bahnhofstrasse mit drei Unterstufenkindern, die aus öffentlichen Schulen im Kanton Aargau kommen. Unterrichtet wird nun im Erdgeschoss, der Aufenthaltsraum ist im Untergeschoss.