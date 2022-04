Keine Lösung gefunden: Türen des Restaurants Sonnenberg sind zu

Brugg Keine Lösung mit Vermieter gefunden: Die «Sonnenberg»-Türen sind zu Der ehemalige «Sonnenberg»-Wirt sagt, weshalb er das Lokal an der Zurzacherstrasse in Brugg verlassen hat. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Restaurant Sonnenberg: Die Terrasse ist verwaist, die Fenster sind schwarz abgedeckt, die Türe ist verschlossen. mhu (29. März 2022)

Kein geschäftiges Geschirr- und Besteckklappern, kein reges Kommen und Gehen, kein munteres Stimmengewirr, kein verführerischer Duft aus der Küche: Die Terrasse ist verwaist, die grossen Fenster schwarz abgedeckt. Im Februar hat das Restaurant Sonnenberg in Brugg die Türen geschlossen.

Was ist passiert im beliebten Treffpunkt an der Zurzacherstrasse? Es habe Differenzen gegeben zwischen ihm und dem Vermieter, sagt der frühere Wirt R. G. (er möchte nicht mit Namen erwähnt werden).

R. G. hatte das Lokal im Sommer 2019 übernommen und nach einem zweimonatigen Umbau mit seiner Frau wiedereröffnet. Der Elan und die Erwartungen waren gross. Das Gastgeberpaar wollte eine Adresse sein für Quartierbewohner und Vereine genauso wie für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Bankette, legte grossen Wert auf die Details, auf Hausgemachtes und regionale Produkte. Die gutbürgerliche Küche kam an.

Coronapandemie machte ihm das Leben schwer

R. G. verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Gastronomie, hat einst eine Lehre als Restaurantfachmann sowie als Koch absolviert. Nach mehreren Stationen erfülle er sich mit dem «Sonnenberg» einen Traum, sagte er bei der Eröffnung.

Die Coronapandemie machte dem aufmerksamen und unkomplizierten Gastgeber das Leben allerdings schwer. Fünf Monate ruhte sein Betrieb. Kein Umsatz, kein Lohn. Ans Aufgeben dachte er aber nicht, blickte trotz allem positiv in die Zukunft.

Er habe Zeit, Herzblut, Energie und Geld investiert, sagt er rückblickend. Das Wohl der Gäste sei ihm stets ein Anliegen gewesen. «Ich wollte, dass sie zufrieden sind.» Er habe viel Lob erhalten. «Die Leute sind gerne zu uns gekommen.»

Die Enttäuschung ist ihm anzuhören

Im letzten Jahr hätten dann aber die Diskussionen begonnen mit dem Vermieter, fährt R. G. fort. Die Enttäuschung ist ihm anzuhören am Telefon. Er wisse nicht genau, was passiert sei, was den Ausschlag gegeben habe.

Zusammen mit einigen Stammgästen und Nachbarn habe er versucht, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen. Ohne Erfolg, ohne Reaktion. Eine Lösung wurde nicht gefunden.

