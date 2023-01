Neumarkt Brugg: «Kebap Werk» kriegt neuen Namen «Olive Garden»

Brugg «Kebap Werk» heisst bald «Olive Garden»: Das steckt hinter dem neuen Namen In der Filiale im Neumarkt 3 in Brugg soll sich ab Ende März einiges ändern. Ausschlaggebend für den Entscheid war gemäss den Betreibern, dass der Standort unterschätzt wurde. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Das «Olive Garden» soll ein grösseres Sortiment als das «Kebap Werk» haben. Claudia Meier

Wer über den Neumarktplatz schlendert und einen Blick aufs «Kebap Werk» wirft, schaut vermutlich verdutzt zweimal hin. Denn am Fenster steht ein anderer Name: «Olive Garden – Restaurant & Café». Und im Innern hängt ein Schild, auf dem dasselbe steht.

Vergangenes Jahr hat die Gastrofamilie Sezer, die in Luzern gleich neben dem Bahnhof schon einige Businesspläne für verschiedene Betriebe schrieb, dort, wo früher das Bistro Irion war, das «Kebap Werk» eröffnet. Gemäss CEO Hülya Sezer von der Concept Factory Holding AG soll es eine Konzeptanpassung geben.

CEO Hülya Sezer von der Concept Factory Holding AG. Roger Grütter (16. Oktober 2018)

«Wir haben den Standort etwas unterschätzt. Die tolle Lage und die grosse Sommerterrasse neben dem Brunnen sind besondere Highlights.» Für diesen Standort sei das «Kebap Werk»-Sortiment zu klein, erklärt Sezer und fügt an:

«Die Nachfrage nach weiteren Gerichten war gross, jedoch nicht mit dem bestehenden Konzept umsetzbar.»

Als Familienbetrieb könne man rasch auf den Markt oder auf Nachfragen reagieren. «In diesem Fall haben wir uns für eine Konzeptanpassung entschieden. Die Umsetzung wird dann gegen Ende März erfolgen. Wir sind noch in der Entwicklungsphase.»

Neues Logo aus Versehen schon früher aufgehängt

Eigentlich sollte das Logo erst später aufgehängt werden. Doch dank eines etwas voreiligen Mitarbeiters ziert es das Lokal im Neumarkt 3 schon jetzt.

Der neue Name stehe für die mediterrane Küche. Die grosse Terrasse mit den Olivenbäumen vermittle südländisches Flair, erklärt Hülya Sezer. Man sei überzeugt, dass sich der «Olive Garden» schnell zu einem neuen Treffpunkt entwickeln und ein breiteres Zielpublikum ansprechen werde.

Vor dem «Kebap Werk» herrscht südländisches Flair. Claudia Meier (6. Oktober 2022)

Zur Angelegenheit betreffend den geplanten Pavillon, gegen den es eine Einwendung gab und dem der Brugger Stadtrat eine Absage erteilte, äussert sich Hülya Sezer: «Das ist noch alles offen.» Man habe die Sonnenschirme und könne die Gäste im Frühling wieder auf der Terrasse bedienen.

Das «Kebap Werk» im Shoppi Tivoli bleibt

Neben Döner Kebap gibt es in Zukunft unter anderem Salate, Pizzas oder einen Apéro-Teller mit Oliven und Käse. Die neuen Öffnungszeiten sind noch nicht definitiv. Ebenfalls angepasst werden soll die Inneneinrichtung, zudem beteiligt sich Yilmaz Suvakci als Partner und Geschäftsführer am «Olive Garden».

Zusätzlich zum Standort Brugg hat das «Kebap Werk» eine Filiale im Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Auch dort ging man eine Partnerschaft ein, der Name wird allerdings beibehalten. «Das Konzept Kebap passt sehr gut ins Tivoli», so Hülya Sezer.

