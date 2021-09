Gestaltungspläne «Alte Post» und «Annerstrasse» zurückgewiesen

Brugg Kanton weist die Gestaltungspläne «Alte Post» und «Annerstrasse» zurück Bei den Gestaltungsplänen «Alte Post» und «Annerstrasse» muss der Brugger Stadtrat nochmals über die Bücher. Auf dem Areal soll eine neue Überbauung mit einer zentralen Stadtverwaltung realisiert werden. 24.09.2021, 18.15 Uhr

Auf dem Areal «Alte Post» ist – wie auf dieser Visualisierung zu sehen – eine Überbauung mit einer zentralen Stadtverwaltung geplant.

zvg/Hornberger Architekten AG

Die Zentralisierung der Verwaltung liefert seit Jahren Diskussionsstoff in Brugg. Ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die Gestaltungspläne «Alte Post» sowie «Annerstrasse» gehen retour an den Stadtrat. Gemäss aktuellem Amtsblatt des Kantons Aargau hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt aufgrund von Beschwerden den Beschluss gefasst, die Angelegenheit «zu neuem Entscheid» zurückzuweisen.