Ladendiebe in der Neumarkt-Migros Brugg kassieren Busse

Brugg Käse, Fleisch, Zahnpasta gestohlen: Ladendiebe in der Neumarkt-Migros kassieren eine teure Quittung Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat einige Personen per Strafbefehl verurteilt, die Waren beim Detailhändler am Brugger Neumarkt mitlaufen liessen. Philipp Zimmermann, Claudia Meier Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Kundschaft, die an der Self-Scanning-Kasse trickst und mit der Karte bezahlt, kann dank Überwachungskameras einfach ermittelt werden. Symbolbild: Alex Spichale

In der Neumarkt-Migros etwas mitlaufen zu lassen, scheint eine Art Volkssport zu sein. Auf diesen Gedanken kann man angesichts einer Reihe von neuen Strafbefehlen zu Ladendieben kommen, welche die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach kürzlich ausgestellt hat.

Ein 37-jähriger Georgier packte sich an einem Augusttag einen Rucksack. Statt den Preis von 59.95 Franken hinzublättern, riss er das Etikett ab und spazierte um 13.36 Uhr aus dem Geschäft hinaus. Eine 54-jährige Portugiesin liess an einem Tag im November, kurz vor dem Zmittag, eine Packung Käse im Wert von 4.75 Franken mitlaufen, indem sie diese in ihre Jackentasche steckte. Weitere Waren zahlte sie dagegen.

Ein 19-jähriger Schweizer erwies sich, ebenfalls im November, als Liebhaber fernöstlicher Lebensmittel: Er stopfte Sushi, Crevetten, Asia Snacks, Reisnudeln und Nongshim-Nudelsuppe sowie Cervelats in eine mitgebrachte Sporttasche. Deliktsbetrag: 50.75 Franken. Im selben Monat versuchte ein 22-jähriger Schweizer mit drei Chäschüechli und einer Fanta Manga im Wert von 6.25 Franken sein Langfingerglück.

Busse und Gebühren betragen 700 Franken

Gleich zweimal erwischt wurde ein 68-jähriger Schweizer: Beim ersten Mal liess er eine Packung Fleisch (Rind Dry Aged) im Wert von 52.55 Franken in einer Tasche mitlaufen. Eine Woche später, wieder an einem Donnerstag, steckte er sich eine Candida-Zahnpasta im Wert von 3.30 Franken in die Jacke, eine zweite bezahlte er dagegen ebenso einen Eichhof-Radler, wie es im Strafbefehl heisst.

Für die Langfinger wurde es richtig teuer: Sie wurden wegen geringfügigem Diebstahl jeweils zu einer Busse von 200 oder 300 Franken sowie Gebühren von 400 Franken verurteilt. Alle Strafbefehle sind bereits rechtskräftig. Bei einzelnen kamen noch wenige Franken Polizeikosten dazu.

Überwachungskameras sind installiert

Die Diebin des 4.75-Franken-Käses erhielt eine Rechnung über 600 Franken. Beim 22-jährigen Chäschüechli-Langfinger betrug der Rechnungsbetrag 615 Franken. Der 68-jährige Zahnpasta-Dieb hatte insofern Glück, als seine zwei Delikte in einem Strafbefehl mit Rechnung von 700 Franken vereint wurden.

Was offenbar nicht allen Langfingern klar ist: Die Migros hat in der Brugger Filiale zahlreiche Überwachungskameras installiert. Dank solcher Kameras können Diebe überführt werden, die an einer Self-Scanning-Kasse tricksen, indem sie etwa Waren nach dem Scannen wieder stornieren.

Das zeigte sich etwa an einer Verhandlung am Bezirksgericht Baden im August 2021, als eine 43-Jährige für 15 Diebstähle in Migros-Filialen in Baden und Spreitenbach verurteilt wurde. Zum Verhängnis wurde ihr dabei auch, dass sie per Karte zahlte. So könne das Sicherheitspersonal der Läden die Identität der Diebe feststellen, wenn diese bereits aus der Filiale verschwunden sind.

Die Detailhändlerin gibt sich bedeckt

Auf Fragen bei der Genossenschaft Migros Aare, ob und mit wie viel Personal die Überwachungskameras systematisch ausgewertet werden und ob bei jedem Diebstahl eine Strafanzeige erfolgt, gibt die Detailhändlerin keine Antworten. Sprecherin Andrea Bauer teilt lediglich mit: «Wir halten uns im Umgang mit Ladendieben jederzeit an die gesetzlichen Vorgaben und über unser Sicherheitsdispositiv geben wir in der Öffentlichkeit keine Auskunft.»

Ebenfalls keine Informationen gibt es auf die Frage, wie viele Strafanzeigen die Neumarkt-Migros in den vergangenen Jahren machte. Fest steht nur soviel: Eine Tube Zahnpasta oder andere Artikel mitlaufen zu lassen, lohnt sich definitiv nicht.

