Brugg: Warum die Polizei die Fahrverbot-Kamera versetzt hat

Brugg Juristisch umstritten: Warum die Polizei die Fahrverbot-Kamera am Stahlrain versetzt hat In Brugg steht seit 2016 eine Videokamera zur Überwachung des Fahrverbots im Einsatz – die Einnahmen sind rückläufig. Die Missachtung von Fahrverboten fotografisch festzuhalten, ist juristisch umstritten. Die Regionalpolizei Brugg sagt, worauf sie sich stützt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Das doppelt signalisierte Fahrverbot am Stahlrain wird seit 2016 mit der Kamera überwacht. Claudia Meier

(31. August 2021)

Derzeit sorgen Fahrverbot-Kameras vor allem im Ostaargau für Gesprächsstoff. Kürzlich gab das Bezirksgericht Baden einer Frau recht, die sich gegen eine 100-Franken-Busse für die Missachtung des Fahrverbots an der Rebbergstrasse in Ennetbaden wehrte. Die mobile Polizei-Kamera hatte die Autolenkerin dort fotografiert. Das Gericht befand aber, dass für die Verwendung solcher Beweisbilder die rechtliche Grundlage fehlte.

Der Anwalt dieser Frau, Urs Oswald, ruft alle Gebüssten dazu auf, sich zu wehren. An die Regionalpolizeien im Aargau appelliert Oswald, die Kameras sofort ausser Betrieb zu nehmen und keine Ordnungsbussen mehr auszustellen. Bereits bezahlte Bussen sollen zurückbezahlt werden.

Auch in Brugg und Windisch sind mobile Fahrverbot-Kameras im Einsatz. Die Anschaffung einer zweiten Kamera wurde in Windisch mit der Genehmigung des Budgets 2021 gutgeheissen. Damit soll neu das Fahrverbot auf der Reutenenstrasse kontrolliert werden, was bereits getestet wurde.

Verkehr im Zusammenhang mit Feuerwehr sorgte für Probleme

Im Jahr 2015 hat die Regionalpolizei (Repol) Brugg die erste mobile Kamera für die Überwachung des Fahrverbots an der Habsburgerstrasse erworben. Ein Jahr später wurde die Kamera an den Stahlrain versetzt. Dort wurden unter anderem reihenweise Berufsschüler und Friedhofsbesuchende gebüsst.

Ausserdem hatten verschiedene Anspruchsträger Probleme mit einer bewilligungsfreien Zufahrt im Verkehr mit der Feuerwehr Brugg. Deshalb wurde das Fahrverbot um 35 Meter – an den linken Rand der Magazineinfahrt – verschoben und neu signalisiert.

Seit August 2021 ist die Fahrverbot-Kamera direkt am Feuerwehrmagazin montiert. Claudia Meier

Vor ein paar Wochen hat die Polizei die Fahrverbot-Kamera an der Fassade des Feuerwehrmagazins montiert. Diese Anpassung sei rein technischer Natur, sagt Repol-Chef Andreas Lüscher. Und weiter: «Aufgrund der Versetzung der Signalisation verlängerte sich die Distanz zur Kamera. Aus diesem Grund musste die Schilderkennungskamera etwas weiter vorne platziert werden.» An diesem Standort wird die Kamera laut Andreas Lüscher bleiben.

Notwendigkeit für Fahrverbot auf Habsburgerstrasse ist unklar

Im laufenden Jahr wurden mit der Brugger Kamera bis am 27. September insgesamt 896 Verkehrsteilnehmende mit je 100 Franken für die Missachtung des Fahrverbots Richtung Innenstadt gebüsst, was einem Gesamtbetrag von knapp 90'000 Franken entspricht. Per Ende Jahr dürften die Einnahmen also erneut tiefer ausfallen als im Vorjahr. Während die Überwachungskamera im letzten Jahr total 150'900 Franken in die Bussenkasse spülte, waren es 2019 noch 161'900 Franken.

In Brugg hat es laut dem Repol-Chef sicher schon Einsprachen gegen solche Fahrverbotsbussen gegeben. Lüscher fügt an:

«Uns ist jedoch kein Fall bekannt, welcher vor Gericht mit einem Freispruch endete.»

Die Repol stützt sich beim Kameraeinsatz auf Art. 9 Abs. 1 der Strassenverkehrskontrollverordnung sowie auf das Videoreglement der Stadt Brugg.

Ob es mit der Südwestumfahrung und dem aufgehobenen Bahnübergang das Fahrverbot an der Habsburgerstrasse noch braucht, ist unklar. Der Repol-Chef sagt: «Die Eröffnung der Südwestumfahrung wird zeigen, wie sich der Verkehr in den Quartieren entwickelt.» Laut Lüscher ist es Sache der zuständigen Behörde, eine behördlich verfügte Si­gnalisation aufzuheben oder zu ändern.