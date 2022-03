Piccadilly in Brugg sucht freiwillige Helfende für Open Air

Brugg Jugendkulturhaus Piccadilly sucht Freiwillige für Open Air Für das Lauschallee-Open-Air werden motivierte Jugendliche gebraucht, die Freude am Organisieren und an Musik haben. Flavia Rüdiger 12.03.2022, 05.00 Uhr

Die Brit-Pop-Band Cabinets bei ihrem Auftritt im Jahr 2019 am Lauschallee-Open-Air. Janine Müller (3. Juli 2019)

Lauschallee, so heisst das Open Air, welches jeweils im Rahmen des Jugendfests, in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien, in Brugg stattfindet. Dieses Jahr wird der Anlass, nach einer zweijährigen Coronapause, bereits zum 18. Mal durchgeführt. Ganz unter dem Piccadilly-Motto «Von Jungen für Junge und solche, die es geblieben sind». Auf der offiziellen Lauschallee-Seite heisst es, dass es das Hauptziel sei, lokalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten und das Angebot des Jugendfests zu bereichern.

Es werden junge Mitorganisierende gesucht

Geboten werden auf jeden Fall wieder eine ansprechende Bar sowie ein bunt gemischtes, musikalisches Angebot. Wie genau das Open Air ablaufen wird, sei jedoch noch unklar, so sagt es Oliver Badrzadeh, Betreuer der Jugendkultur 16 plus. Sie würden den detaillierten Rahmen erst noch im internen Organisationskomitee besprechen.

Was aber klar ist, ist die Suche nach freiwilligen Engagierten, die bei der Organisation und der Durchführung des Events mit anpacken möchten. Ob grosse oder kleine Aufgaben, das würde keine Rolle spielen, so Badrzadeh. Das einzige, was zähle, sei die Mithilfe. Man könne zum Beispiel beim Auf- oder Abbau, hinter der Bar, beim «Beschützen» des Geländes oder sogar im Organisationskomitee mitwirken.

Bei Interesse: Oliver Badrzadeh, Jugendbetreuer der 16-plus-Jährigen,

oliver.badr@p-i-c.ch