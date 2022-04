Brugg: Stadt gibt Jugendfestredner und Gastgemeinde bekannt

Brugg Jugendfest: Stadtrat gibt Redner und Gastgemeinde für den schönsten Tag im Jahr bekannt Zwei Jahre wurde pandemiebedingt pausiert. Jetzt freut sich die Regierung, dass die Büscheliwoche und der Rutenzug vor den Sommerferien im gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann. Claudia Meier 19.04.2022, 13.36 Uhr

Festredner Urs Augstburger ist Journalist und Schriftsteller. Archiv AZ

In den letzten zwei Jahren mussten die Bruggerinnen und Brugger aufgrund der Coronapandemie jeweils auf den Höhepunkt des Jahres verzichten. «Umso mehr freut sich der Stadtrat, in diesem Jahr die Büscheliwoche und den Rutenzug wieder im gewohnten Rahmen durchführen zu können», hält die Behörde in einer Mitteilung fest. Gast am Rutenzug werde die Gemeinde Lupfig sein. Denn der Brugger Ortsteil Schinznach-Bad grenzt an den Lupfiger Ortsteil Scherz.

An der letzten Morgenfeier am Brugger Jugendfest, am 4. Juli 2019, hielt Andrea Rauber Saxer, Botschafterin der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Bosnien-Herzegowina, die Festrede. Alex Spichale

Die traditionelle Jugendfestrede wird Urs Augstburger am Donnerstagmorgen, 30. Juni, halten. Er wurde 1965 in Brugg geboren, ist Journalist. Augstburger lebt und schreibt in Ennetbaden und Disentis GR.

Der Schriftsteller hat einen Jugendfestroman geschrieben

Vor zehn Jahren erschien sein Alzheimer-Roman «Als der Regen kam». Das Werk ist rund ums Brugger Jugendfest angesiedelt, die entscheidenden Szenen spielen an bekannten Schauplätzen wie der Spiegelgasse, im Freudensteinwäldchen oder auf der Schützenmatt.

Mit «Das Dorf der Nichtschwimmer» kam vor zwei Jahren Augstburgers zehnter Roman heraus. Der Schriftsteller ist zudem beim Schweizer Radio und Fernsehen verantwortlich für Koproduktionen im Dokumentarfilmbereich.

Urs Augstburger war schon 2020 als Jugendfestredner vorgesehen. Nach der Absage des Traditionsanlasses liess der Autor zusammen mit weiteren Beteiligten mit dem Alternativprogramm Jugendfest(t)raum die Bruggerinnen und Brugger vom Fest träumen. Pro Gratis-Aufführung hatten etwa 45 angemeldete Gäste Zutritt zu dieser Installation im Salzhaus.