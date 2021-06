Jugendfest light in Brugg: Jetzt sind auch die Brunnen geschmückt

Brugg Jugendfest light: Jetzt sind auch die Brunnen geschmückt Trotz der Jugendfest-Absage kommt kommt im Prophetenstädtchen allmählich Feststimmung auf. Für den Zapfenstreich light sowie am Donnerstag bleiben Lokale länger offen und es gibt sogar Livemusik – von einheimischen Kulturschaffenden. Claudia Meier 30.06.2021, 05.00 Uhr

Jugendfest light: Geschmückte Brunnen in der Brugger Altstadt. Bild: Claudia Meier

Auch am Dienstag ist eine weitere Gewitterfront über das Prophetenstädtchen gezogen. Obwohl der Rutenzug und die Morgenfeier am Donnerstag ­coronabedingt nicht stattfinden werden, ist das Stadtzentrum nun festlich geschmückt und der Stolz der Brugger und Bruggerinnen auf ihre Heimat spürbar.

An den Gestellen hängen Rundkränze mit Papierblumen. Bild: Claudia Meier

Vor dem Stadthaus reihen sich Gestelle mit Rundkränzen. In Schaufenstern sind das Brugger Wappen und Jugendfestflora zu entdecken. In der Altstadt sind der Erbeeribrunnen sowie die beiden Brunnen vor dem Rathaus und an der Schulthess-Allee liebevoll dekoriert worden.

Der dekorierte Erdbeeribrunnen in der unteren Altstadt. Bild: Claudia Meier

Rund um den Brunnen vor dem Café Stadtklatsch soll am Mittwochabend auch eine Art Zapfenstreich light stattfinden. Das Lokal steht dann und am Donnerstag ausnahmsweise bis 24 Uhr offen. Ab 19.30 Uhr gibt es Livemusik.

Am Mittwoch sorgen jazzige Gitarrenklänge für einen gemütlichen Feierabend. Luca Imholz und Djamal Moumène liefern vor Ort die akustische Grundlage dazu. Sie stammen aus Windisch und Brugg. Am Donnerstag wird die kräftige Soulstimme der Bruggerin Nora Arvena Dacic beim Publikum für Gänsehaut sorgen. Die junge Frau ist in der Vergangenheit bereits auf kleinen Jugendfestbühnen aufgetreten.