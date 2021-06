Jugendfest: Bigbags blühen von Lauffohr bis Schinznach-Bad

Brugg Jugendfest-Alternative: Von Lauffohr bis Schinznach-Bad werden Bigbags blühen Unter dem Motto «Brugg blüht» werden in allen Quartieren 100 Bigbags verteilt, um etwas Jugendfeststimmung in der Stadt aufkommen zu lassen. Für die Rundkränze braucht es noch fleissige Hände, die beim Herstellen der rote und weisse Papierrosen helfen. Claudia Meier 15.06.2021, 05.00 Uhr

Sie freuen sich über die erste Bigbag mit Blumen in der Altstadt (v. l.): Jonas Stucki, Jürg Baur, Roger Brogli, Reto Wettstein mit Tochter Charlotte, Barbara Iten und Monika Bingisser. Auf dem Bild fehlt Bruno Schuler von der Arbeitsgruppe. Bild: Claudia Meier

Was am Montagmorgen vor dem Bioladen Buono beim Eingangstor zur Altstadt seinen Anfang nahm, wird im Laufe dieser Woche in allen Stadtteilen fortgesetzt: Insgesamt 100 Bigbags, die mit Blumen bepflanzt sind, werden in den Quartieren aufgestellt. Unter dem Motto «Brugg blüht» soll die Bevölkerung rund um den 1. Juli ans Jugendfest erinnert werden, das coronabedingt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht regulär stattfinden kann.