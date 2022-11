Brugger Weihnachtsbeleuchtung darf kommen - mit Einschränkung

Brugg Jetzt steht fest: Weihnachtsbeleuchtung darf erstrahlen – aber mit Einschränkungen Der Stadtrat Brugg hat sich am 16. November zu den Energiesparmassnahmen bei der öffentlichen Beleuchtung geäussert. Jetzt kommentieren 16.11.2022, 16.55 Uhr

Die Weihnachtssterne finden in Brugg wie gewohnt ihren Platz. zvg/René Schneider

Nun also doch: Wie es in der Mitteilung von Mittwoch heisst, hat der Stadtrat Brugg vor dem Hintergrund der im Winter 2022/2023 drohenden Energiemangellage sowie in Absprache mit der IBB Energie AG und dem Gewerbeverein Brugg Beschlüsse gefasst.