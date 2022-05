Brugg: "Kantinela" bekommt mit dem "Zwölfi" ein neues Standbein

Brugg In der «Kantinela» essen auch Forstwarte das Vegi-Menü – bald folgt ein neuer Standort Gastgeberin Ela Humbel hat mit ihrer Mensa mitten in der Stadt Brugg einen kulinarischen Treffpunkt aufgebaut. Im Sommer eröffnet sie mit dem «Zwölfi» ein weiteres Standbein, um das Zentrum zu beleben. Das ist ihr neues Konzept. Claudia Meier 05.05.2022, 05.00 Uhr

Das Team der Mensa Kantinela im BWZ-Garten (v.l.): Rosi, Gani und Betreiberin Ela Humbel. Claudia Meier

Auch nach siebeneinhalb Jahren gilt die «Kantinela» im Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) an der Annerstrasse 12 in Brugg noch immer als familiärer Geheimtipp. Kein grosses Schild vor dem Schulgebäude weist auf die öffentliche Verpflegungsmöglichkeit mit dem wunderschönen Garten hin. Doch wer einmal hier gegessen hat, kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit zurück.

Der kleine Schriftzug rechts neben dem Haupteingang des Berufs- und Weiterbildungszentrums an der Annerstrasse weist auf die «Kantinela» hin. Claudia Meier

Das gilt nicht nur für Forstwartlernende und angehende Floristinnen, sondern für ganze Architekturbüros oder Verwaltungsangestellte.

Gastgeberin ist Ela Humbel mit ihrem Team. Die 49-Jährige, die auf ein Germanistikstudium verzichtete, weil sie viel lieber mit den Händen arbeitet und im Kontakt mit Menschen steht, hat ein eigenes Gastrokonzept mit einem mediterranen Einschlag entwickelt. Von Anfang an bot sie jeweils drei frisch zubereitete Tagesmenüs an, wovon mindestens eines vegetarisch und eines mit Fleisch ist. Oft ist auch das Pastagericht fleischlos.

So vermeidet sie Food-Waste

Die unkomplizierte Mensabetreiberin erinnert sich noch gut an die Anfangszeiten: «Damals hatten wir unter den Gästen zwei Vegetarier. Doch schon vor Corona registrierten wir eine zunehmende Nachfrage nach fleischlosen Menüs und während der Pandemie haben sich viele Menschen intensiver mit der Ernährung befasst. Heute machen die Menüs ohne Fleischbeilage rund die Hälfte unserer Gerichte aus.»

Ela Humbel ist Köchin aus Leidenschaft. Claudia Meier

Auch für Veganer könne sie jederzeit ein Menü anbieten, betont Ela Humbel, die an diesem sonnigen Tag mit Rosi und Gani im Einsatz steht. Die Stimmung ist wie immer locker. In der «Kantinela» duzen sich alle.

Einen Menu-Aushang für die ganze Woche sucht man hier vergebens. Die Tagesmenüs werden am Morgen auf Instagram angekündigt. Das ist für Ela am einfachsten. Je nach Nachfrage kann das Tandoori Chicken oder das Menü mit Bratwurst dann aber schnell ausverkauft sein. Denn die kreative Köchin legt grossen Wert darauf, Food-Waste zu vermeiden. Nur so kann sie die Gerichte kostengünstig anbieten.

Geld-zurück-Garantie für die Gäste

Sollte es für den Lernenden, der sich den ganzen Morgen auf eine Bratwurst freute, bereits kein Fleisch mehr haben, bietet Ela Alternativen an, etwa mit Salat-Bowl oder einem Linsen-Spinat-Curry mit Minze und Geld-zurück-Garantie. Die Gastgeberin hält fest:

«Ich staunte nicht schlecht, als dieser Lernende, der Linsen eigentlich nicht mochte, später mit zehn Kollegen zurückkam, weil ihm das Linsen-Spinat-Curry so gut geschmeckt hatte.»

Statt auf Fleischersatz setzt Ela lieber auf eine breite Vielfalt von Gemüse, Kräutern und Gewürzen. Es ist auch schon vorgekommen, dass Gäste nicht beim Bestellen, sondern erst beim Essen eines panierten Schnitzels von der Aubergine realisierten, dass es kein Schweinsschnitzel ist.

Der BWZ-Garten ist eine schöne Oase im Stadtzentrum. Claudia Meier

Die leidenschaftliche Köchin, die ihre Ausbildung im renommierten «Gault-Millau»-Restaurant Teufelhof in Basel absolviert hatte, kochte vor dem Schritt in die Brugger Selbstständigkeit viele Jahre in Zürich und Baden. Wohl deshalb habe sie beim Start am BWZ auch Vegi- und Vegan-Burger angeboten. «Das lief aber gar nicht und ich musste viele Burger selber essen», erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Inzwischen hat Ela unter ihren treuen Gästen einen Wandel festgestellt. Sie sagt:

«Vermehrt essen auch Männer mittleren Alters fleischlose Gerichte. Sie schätzen unsere Kreativität und sparen sich ein gutes Stück Fleisch bewusst für den Grillabend am Wochenende auf.»

Mit der Recircle-Box entsteht beim Take-away auch kein zusätzlicher Abfall. Ela freut sich ausserdem, dass Pensionierte vom BWZ oft vorbeischauen. Schön fände sie es, wenn Oberstufenschüler hier auch schon mal Berufsschulluft schnuppern würden.

Voreröffnung am Zapfenstreich und Brugger Jugendfest

Als das Catering-Geschäft, das zweite Standbein der «Kantinela», während der Coronapandemie vollständig einbrach, plagten Ela Existenzängste. Umso glücklicher ist sie nun, dass sie den Zuschlag von der Stadt Brugg für die Zwischennutzung des Lokals in der Alten Post bekommen hat.

Unter dem Namen «Zwölfi» wird sie an guter Passantenlage an der Hauptstrasse 12 nach einer sanften Renovation ein weiteres Standbein eröffnen. Dort will Ela ab August ein Mittagsmenü für 12 Franken zum Mitnehmen sowie ausgewählte Spezialitäten aus der Region zum Verkauf anbieten.

Hier in der Alten Post an der Hauptstrasse 12 wird das «Zwölfi» eingerichtet. Claudia Meier

Wer eine grössere Menüauswahl wünscht, schaut um die Ecke an der Annerstrasse 12 vorbei. Eine sanfte Voreröffnung plant die Gastronomin am zentralen Standort für den Zapfenstreich und das Brugger Jugendfest.

Ela Humbel freut sich sehr auf das «Zwölfi», weil ihre kulinarischen und sozialen Engagements im Brugger Stadtzentrum so noch besser wahrgenommen werden. Den Raum wird man für Apéros oder Sitzungen auch mieten können. Während ihr Blick entspannt über den BWZ-Garten schweift, sagt die Köchin:

«Ich arbeite einfach unglaublich gern mit Kopf, Herz und Hand.»

Im «Zwölfi» soll der Donnerstagabend zu einem lockeren Altstadttreffpunkt werden. An weiteren Ideen wird es Ela wohl auch in Zukunft nicht fehlen.