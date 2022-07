Voegtlin-Meyer startet Bau von Tankstelle mit Shop in Brugg

Brugg Im Wildischachen entsteht eine Tankstelle besonders für «Brummis» – mit einem Shop im «Bergwerkstyle» Am Montag fahren die Bagger für den Neubau der Voegtlin-Meyer AG in Brugg auf. Realisiert werden sechs Tankplätze – ab 2024 soll auch Wasserstoff bezogen werden können – sowie eine Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeit im speziellen Look. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 15.07.2022, 14.39 Uhr

Beim Spatenstich am Donnerstag, von links nach rechts: Martin Gautschi (Inhaber), Reto Huber (Mitglied Geschäftsleitung), Patrick Guillaume (CFO), Sandro Graf (Mitglied Geschäftsleitung), Joël Bellmann (Leiter Tankstellen), Matthias Forster (Leiter Marketing) und Hansruedi Urech (Architekt). Maja Reznicek

In 20 Wochen sollen die ersten «Brummis» beim Busdepot im Wildischachen ihre Pause machen können. Die auf dem Brugger Areal der Voegtlin-Meyer AG geplante Tankstelle mit Shop, erklärt Martin Gautschi, sei insbesondere für Lastwagen-Chauffeure gedacht. Der Firmeninhaber fügt am Medientermin von Donnerstag an:

«Das Projekt soll etwas Schönes geben, architektonisch ansprechend sein und zu unserem aktuellen 110-Jahr-Jubiläum passen.»

Die neue Tankstelle mit sechs Tankplätzen werde statt eines üblichen Blechdachs eines aus Beton haben.

Links ist der Shop als Holzbau angedacht, in der Mitte die Tankstelle mit dem Betondach. zvg

Neben einer Waschanlage wird es für die Lastwagen Parkplätze innerhalb der bestehenden Postautogarage geben. «Da ist ‹föhrig› Platz», fügt Gautschi an. Ein essenzieller Teil des Projekts ist der Shop.

Gastrobereich mit 24 Sitzplätzen und einem Holzkohlegrill

Der Holzbau wird sowohl über einen Einkaufs- als auch einen Gastrobereich verfügen und «Cholehof» heissen – als Hommage an den ersten Firmensitz «Kohlenhof» der Voegtlin-Meyer AG in Windisch. Martin Gautschi sagt: «Den Namen greifen wir im Konzept des Shops auf, er erscheint im ‹Bergwerkstyle›.»

24 Sitzplätze weist der Gastrobereich auf. zvg

Gastronomisch gesehen, setze man auf einfache und schweizerische Gerichte, «die zu Menschen, die viel draussen arbeiten, passen». Angedacht seien eine Karte mit beispielsweise Ghackets und Hörnli, Hamburger oder Hacktätschli.

Der gastronomische Teil des Shops wird über 24 Plätze und – als spezielles Extra – einen Holzkohlegrill verfügen.

Einfache und schweizerische Gerichte sollen auf den Tisch kommen. zvg

Auch Fussgänger und Velofahrer möchte das Unternehmen mit der neuen Verpflegungsmöglichkeit anlocken. Gautschi sagt:

«Es soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden.»

Der zugehörige Laden ist laut dem Firmeninhaber kein typischer Convenience Store. Man setze auf sogenannte Schnelldreher, also Produkte mit einer schnellen Umschlagshäufigkeit und -menge.

Bei drei Millionen Franken liegen die Gesamtkosten

Ab 2024 soll bei der neuen Tankstelle auch Wasserstoff bezogen werden können. Die Axpo hat in Wildegg-Brugg eine Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Leistung von bis zu 15 Megawatt geplant. Jährlich produziert diese rund 2000 Tonnen grünen Wasserstoff mittels Elektrolyse. Etwa 20 Prozent sollen über eine Pipeline zur Tankstelle von Voegtlin-Meyer transportiert werden und für Bus, Personen- und Lastwagen zur Verfügung stehen.

In der Postautogarage sind die Parkplätze für die Lastwagen vorgesehen. Maja Reznicek

Das ist aber noch Zukunftsmusik: Am Montag startet das Projekt für rund drei Millionen Franken in die Umsetzungsphase. Am 6. Dezember ist die Eröffnung des Neubaus geplant. Es ist die 37. Tankstelle von Voegtlin-Meyer.

