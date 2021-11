Brugg: Die Vaporetto-Freigeister pausieren in der Dampfschiff-Bar

Vollmond hin oder her: Die entsprechende Party am Freitagabend, 19. November, findet nicht statt. Die Organisatoren suchen nun nach einer anderen kulturellen Nische, in der alle Menschen willkommen sind. In der Bar an der Aarauerstrasse scheint derzeit nur noch der Take-away über den Mittag von Montag bis Freitag zu laufen.

Claudia Meier 19.11.2021, 18.16 Uhr