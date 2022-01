Brugg: Ehepaar Eggenberger wil künftig in einer Wohnzone leben

Brugg Ihr Haus soll nicht verlottern: Wie dieses Ehepaar für sein Daheim kämpft Plumpsklo und Holzheizung: Elsbeth Eggenberger-Finsterwald sucht für ihr Zuhause an der Zurzacherstrasse eine zonenkonforme Lösung. Denn da, wo sie aufgewachsen ist, will sie mit Ehemann Ernst bis zum Lebensende bleiben. Claudia Meier Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Elsbeth und Ernst Eggenberger-Finsterwald bewohnen das Hofgebäude an der Zurzacherstrasse seit Jahrzehnten. Sandra Ardizzone

«Wohnt da noch jemand?» Diese Frage mögen sich schon viele Durchfahrende gestellt haben auf der Zurzacherstrasse in Brugg. Etwas «grimmig» steht das Hofgebäude direkt an der Hauptverkehrsachse, umgeben von viel Land, auf dem jeweils Schafe weiden. Das ganze Areal liegt gemäss rechtskräftiger Nutzungsplanung in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA).

Die meisten kennen das Ensemble vom Vorbeifahren auf der Zurzacherstrasse. Sandra Ardizzone

Der Hof entstand vor über 240 Jahren. Dieses Kleinod ist das Zuhause von Elsbeth Eggenberger-Finsterwald. Hier ist die 73-Jährige aufgewachsen, hat ihre Eltern im Erdgeschoss gepflegt, mit ihrem 71-jährigen Ehemann Ernst eine Familie grossgezogen und viel Herzblut in dieses Generationenprojekt gesteckt. Es gibt wohl nicht mehr viele Liegenschaften in Brugg, die ausschliesslich mit Holz geheizt werden und die Toilette noch draussen auf der Laube haben.

Nach der Fusion teilte die Stadt Brugg die Parzelle der öffentlichen Zone zu

Doch warum befindet sich dieses Privatgrundstück in der öffentlichen Zone? Elsbeth Eggenberger erklärt:

«Mein Grossvater verkaufte der Gemeinde Lauffohr – noch vor der Fusion mit Brugg im Jahr 1970 – Land nördlich der Sommerhaldenstrasse. Darauf befinden sich heute die Schulhäuser Au, Erle und Langmatt.»

Im Rahmen der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 1976 wurde das Land südlich der Sommerhaldenstrasse, das der Erbengemeinschaft Finsterwald gehörte, der öffentlichen Zone zugeteilt.

Im Garten der Eggenbergers sind viele Details liebevoll hergerichtet. Sandra Ardizzone

Da die Erbengemeinschaft aus 18 Personen bestand, suchte man nach einer Lösung. Vor knapp vier Jahren übernahm Elsbeth Eggenberger als Erbanteil den einstigen Bauernhof mit Nebenbauten und Bauerngarten als historisches Ensemble mit 18 Aren Land. Die anderen neun Zehntel des 180 Aren grossen Grundstücks wurden einem Investor verkauft.

Für die Eigentümerin des Hofgebäudes gilt Besitzstandsgarantie. Doch ihre Liegenschaft modernisieren kann sie nicht, weil das Grundstück durch einen Revers belegt ist. «Ein Haus in einer öffentlichen Zone hat keinen Wert», sagt Elsbeth Eggenberger beim Rundgang vor Ort. Für Erneuerungen und Renovationen gibt es keine Hypothek.

Neben dem Hofgebäude soll eine Wohnüberbauung entstehen

In Tausenden Stunden Handarbeit hat die Familie die Wohnung im ersten Stock 1986/87 saniert. Dünne Wände wurden entfernt und die Küche geöffnet, damit die Wärme von der Holzheizung in alle Ecken verteilt wird. Gegenüber dem Gasherd wurde eine kleine Dusche in der Küche eingebaut.

Links die kleine Dusche und rechts der Gasherd. Die Küche im ersten Stock wurde 1986/87 geöffnet, damit die Wärme von der Holzheizung gut zirkulieren kann. Sandra Ardizzone

Mit der neuen BNO der Stadt Brugg sollte etwa die Hälfte der Parzelle Nr. 4092 des Investors (stadtauswärts) in die Wohnzone W3 umgeteilt werden, doch das Hofgebäude (Parzelle Nr. 5514) bliebe in der öffentlichen Zone. Dagegen wehrte sich Elsbeth Eggenberger schon vor Jahren.

Der Wohnraum ist hell. An den Wänden und Decken wurden alte Strukturen freigelegt. Vom Strassenlärm ist fast nichts zu hören. Sandra Ardizzone

Auch sie möchte in einer Wohnzone leben und das historische Ensemble dereinst mit einer Perspektive an ihre Nachkommen weitergeben. Im Herbst 2019 wies der Einwohnerrat Brugg diesen Teil der BNO mit 34 Ja zu 9 Nein zur Überarbeitung an den Stadtrat zurück.

Am Freitag, 21. Januar, kommt das umstrittene Geschäft wieder in den Brugger Einwohnerrat. Bereits jetzt zeichnet sich Widerstand von der SVP und EVP ab.

Zwei Parteien setzen sich für Eggenbergers ein Die Brugger Ortsparteien SVP und EVP gewichten die Menschlichkeit höher als die Durchsetzung sturer Reglementierungen, halten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme fest. Deshalb setzen sie sich für die Familie Eggenberger in Lauffohr ein, welcher der Verlust ihres geliebten Bauernhofs droht. Denn die Zone für öffentliche Bauten, auf welcher der Hof steht, bedeute für die Familie zweierlei. «Erstens könnte ihr Hof wegen übergeordneter Interessen der Stadt jederzeit enteignet werden», halten die Parteien fest. Und zweitens werde ihr keine Bank einen Kredit gewähren, wenn die Familie ihre sanierungsbedürftigen Gebäude renovieren will. Die SVP und EVP fordern: «Der Bauernhof Eggenberger soll zur Wohnzone werden, damit seine Existenz auch in Zukunft gesichert ist.» Zwei Jahre nach der Rückweisung einer Umzonung der Nachbarparzelle legt der Stadtrat dem Einwohnerrat nun nochmals den gleichen Antrag zur Abstimmung vor. «Offenbar will der Stadtrat lieber unbebautes und nicht erschlossenes als bereits bewohntes Land in eine W3-Zone umzonen», heisst es in der Stellungnahme weiter. Die SVP und die EVP sind enttäuscht und bedrückt, dass der Stadtrat und Teile des Einwohnerrats den Zerfall und eine mögliche Enteignung des Wohnhauses der Familie Eichenberger in Kauf nehmen. Die beiden Parteien fügen an: «Vielen der heutigen Einwohnerräte und -rätinnen ist der Hof Eggenberger aus ihrer Jugend bekannt.» Sie spielten an freien Nachmittagen im «Alten Haus von Rocky Docky», wie es liebevoll genannt wurde. Zwischen den alten Wänden habe sich abenteuerlich und mit gruseligem Schauer Verstecken spielen lassen. 35 Jahre später sehe das Haus noch fast gleich aus und sei dringend sanierungsbedürftig. Aber dies sei nur mit einer Umzonung möglich. «Das Schicksal der Familie Eggenberger liegt also in den Händen der Stadtbehörden», so die beiden Parteien. Der Familie nützten schöne Bepflanzungspläne, Ausnutzungsziffern und Verdichtungsideologien auf Hochglanzpapier nichts. Sie brauche unbürokratische Hilfe – und die richtige Entscheidung des Einwohnerrats. (az)

Denn der Stadtrat hält an seinem ursprünglichen Antrag fest: «Um die bauliche Entwicklung auf dem Stadtgebiet zu ermöglichen, ist in der revidierten Nutzungsplanung die Umzonung des östlichen Teils der Parzelle Kat.-Nr. 4092 in die dreigeschossige Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht vorgesehen.» Der westliche, an die Schulanlagen der Langmatt angrenzende Teil soll als langfristige Reserve in der schulischen Nutzung in der OeBA erhalten bleiben.

Auch wenn das Hofgebäude in eine Wohnzone umgeteilt würde, könnte diese Wiese noch als Reserve für künftigen Schulraum dienen. Claudia Meier

Die kürzlich aktualisierte Schulraumplanung hat laut Stadtrat gezeigt, dass an diesem Standort mittel- bis langfristig mit einer markanten Zunahme der Einwohner- respektive Schülerzahlen zu rechnen ist.

Elsbeth Eggenberger-Finsterwald und ihr Mann Ernst sind der Ansicht, dass der Stadt mit der Umteilung des Hofgebäudes in eine Wohnzone noch genug Platz für eine Schulraumerweiterung bliebe. Gegen die neue W3-Zone im Osten leistet das Paar keinen Widerstand, fordert aber ebenso eine zukunftsgerichtete Lösung für sein Zuhause.

Entwicklungsstudie bezeichnet Haus als Wegmarke mit starker Ausstrahlung

Doch von ihren sieben Enkelkindern tauche immer wieder die Frage auf, was mit dem Haus einmal geschehen soll, erzählt Elsbeth Eggenberger.

Während des ersten Lockdowns hat Elsbeth Eggenberger die Stube im Erdgeschoss neu hergerichtet. Hier spielen auch die Enkelkinder gerne. Sandra Ardizzone

In der Entwicklungsstudie «Zurzacherstrasse» aus dem Jahr 2016, welche die Stadt Brugg in Auftrag gab, wird die Gebäudegruppe der Eggenbergers als Wegmarke mit starker Ausstrahlung bezeichnet. Die Autoren schreiben:

«Ein Erhalt des Bauernhofs und der Nebengebäude als orientierende Wegmarke und historisches Zeugnis ist anzustreben.»

Zum Bauernhof sei auch in Zukunft ein angemessener Grünraum in Verbindung mit der Schulanlage sicherzustellen.

Das Klo befindet sich im ersten Stock auf der Laube. Mit dem Wassereimer wird gespült. Sandra Ardizzone

Zudem seien alternative Nutzungsideen für den Bauernhof – beispielsweise in Verbindung mit der Schulanlage und öffentlicher Zone – ins Auge zu fassen. «Dies für den Fall, dass die gegenwärtige Wohnnutzung nicht weitergeführt wird», steht in der erwähnten Entwicklungsstudie zum Abschnitt Sommerhaldenstrasse.

Für Elsbeth und Ernst Eggenberger-Finsterwald steht fest, dass sie bis zum Lebensende hierbleiben und ihren Nachkommen ein zonenkonformes Wohnen ermöglich wollen. Das Spalten, Herumschleppen und Verfeuern von mindestens zwölf Ster Holz pro Jahr hält das Paar fit. Die Floristin und der Panflöteninterpret wollen ihre Heimat auf keinen Fall verlottern lassen. Ihre Kreativität leben sie aktuell vor allem im Hausinnern aus.

