Brugger Bulls Coffee hat Idee für Holzkapseln importiert

Brugg/Schinznach-Bad Idee ist importiert: Warum Bulls Coffee die kompostierbare Holzkapsel trotzdem als «seine» Innovation sieht Seit November 2021 vertreibt Kaffeeunternehmer Ole Bull das in der Schweiz neuartige Produkt. Im August wollte er in Brugg einen eigenen Laden eröffnen – warum der noch geschlossen ist. Maja Reznicek 23.09.2022, 05.00 Uhr

Gemeinsam mit Tochter Emma zeigt Ole Bull im Juli seinen zukünftigen Laden. Bild: Maja Reznicek

Die Migros spricht von einer Revolution. Anfang September lancierte der orange Riese das Kaffeekapsel-System CoffeeB, das mit einem kompostierbaren «Coffee Ball» funktioniert. Für Ole Bull ist die Innovation der Migros eher ein laues Lüftchen.

Die Idee der abbaubaren Kaffeekapsel hätte sein Team schon länger gehabt, und man sei auf diese Erfindung besonders stolz, lässt sich der Inhaber von Bulls Coffee am Dienstag zitieren.

Gemäss Mitteilung lancierte die Migros Anfang September das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Im November 2021 begann der 46-Jährige, die schweizweit ersten kompostierbaren Holzkapseln zu vertreiben. Wie ein Blick auf deren Packung zeigt, stammt die ursprüngliche Idee für die Kapseln aber nicht aus der Feder des Unternehmens.

Knapp 18 Prozent aller nationaler Röstereien arbeiten mit ihm zusammen

Auf der Kapselpackung steht nämlich die deutsche Marke Rezemo als Urheber. Bull und sein Team importieren, befüllen und verkaufen die Kapseln ausschliesslich. Trotzdem bezeichnet der Familienvater das Produkt als «seine» Innovation. Er erklärt:

«Wir sind für die Weiterentwicklung der Kapsel verantwortlich.»

Zukünftig plant das Unternehmen, die Dauer des Kompostierens der Holzhülle von aktuell 16 auf neu 9 Wochen zu reduzieren. So könnten diese anschliessend für die Herstellung von Biogas eingesetzt werden. Bull ergänzt: «Dafür müssten wir die Kapseln ähnlich wie Nespresso einsammeln. Das ist aber noch Zukunftsmusik.»

Auf der Seite der Packung steht, dass die Kapseln von der Marke Rezemo stammen. Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Trotz der «importierten Idee» kommt das Konzept von Bulls Coffee in der Schweiz gut an. Mittlerweile arbeiten laut Ole Bull knapp 18 Prozent aller nationalen Röstereien mit dem Brugger Unternehmen zusammen.

Grösster Online-Kapselsupermarkt der Schweiz soll entstehen

Umso mehr freut sich Ole Bull, als er auf einen vermeintlichen Konkurrenten aus Solothurn aufmerksam gemacht wird: Seit kurzem bietet Lukas Hauris Kaffeerösterei aus Kestenholz ebenfalls Kaffee in Holzkapseln. Stolz sagt Bull:

«Das ist wunderbar. Die sind nämlich von uns. Lukas ist einer unserer Röstpartner.»

Und es sollen noch viele mehr werden. Ziel sei es, die grösste Holzkapsel-Community der Schweiz aufzubauen.

Lukas Hauri führt die Holzkapsel seit kurzem ebenfalls im Sortiment. Bild: Bruno Kissling

Aktuell bereitet sich Bulls Coffee zudem auf das Final des Förderprogramms Swiss Innovation Challenge am 25. und 26. Oktober vor. Bei dem achtmonatigen Wettbewerb treten KMU und Start-ups mit ihren innovativen Ideen an. Daneben möchte Ole Bull bis Ende Jahr den «grössten Online-Kapselsupermarkt der Schweiz» liveschalten. Angeboten würden auf der Website bis zu 200 Kaffeesorten in Holzhüllen.

Der Brugger ergänzt: «Über eine interaktive Karte können die Besucherinnen und Besucher mehr über die Story unserer Röstpartner erfahren und ihr Produkt entsprechend aussuchen.»

Am 23. Oktober ist das Eröffnungsfest in Brugg geplant

Zuerst gilt es aber ein anderes Projekt abzuschliessen. Im Sommer verlegte das Unternehmen seinen Standort von Schinznach-Bad in die Stadt Brugg, um hier einen eigenen Laden zu eröffnen.

Marco Fritsche ist Markenbotschafter von Bulls Coffee. Bild: Maja Reznicek

Im August hätte es losgehen sollen – doch bis auf weiteres hängt das Geschäft an der Aarauerstrasse 73 in der Warteschleife. Ole Bull erklärt:

«Der Elektriker hat Lieferschwierigkeiten.»

Laut aktuellem Zeitplan werden die ersten Kundinnen und Kunden Mitte Herbst empfangen. Am 23. Oktober ist ein Eröffnungsfest geplant. Mit von der Partie soll dann auch Markenbotschafter Marco Fritsche, Moderator der Sendung «Bauer, ledig, sucht», sein.