Handys verkauft, aber nie verschickt: Brugger Betrüger verurteilt

Brugg «Ich habe es auf die Spitze getrieben»: Mann wegen mehrfachen Betrugs verurteilt Das Bezirksgericht in Brugg verurteilt einen jungen Mann zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse wegen mehrfachen Betrugs und anderer Delikte. Seine Masche war ziemlich plump. Louis Probst

Auf Internet-Plattformen bot der gut 30 Jahre alte Schweizer Mobiltelefone an – gegen Vorauskasse versteht sich. Geliefert wurden die Geräte allerdings nie. Gegenüber den gutgläubigen Käufern gab er falsche Adressen an – in einem Fall diejenige der Brugger Stadtverwaltung. Aus kluger Voraussicht hatte ein Kunde nur einen Teil des Kaufpreises bezahlt. Als das Handy ausblieb erstattete er Anzeige.