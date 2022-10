Wegen der Energiekrise verkauft der Forstbetrieb Brugg mehr Holz

Brugg «Holz ist gefragter denn je»: Forstbetrieb bekam im Juli so viele Bestellungen wie sonst fürs ganze Jahr Der Forstbetrieb Brugg kämpfte wie viele andere Forstunternehmen lange Jahre mit der geringen Nachfrage nach Schweizer Holz und tiefen Holzpreisen. Doch der Wind hat gedreht und die Aufhebung einer früheren Zielvorgabe rächt sich jetzt. Förster Markus Ottiger erklärt wieso. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Der Forstbetrieb Brugg bewirtschaftet 1750 Hektaren Wald und 58 Hektaren Landwirtschaftsfläche. zvg / René Schneider

Mit der drohenden Energiemangellage wird der Ruf nach alternativen Energiequellen laut. Das merkt man auch im Wald. «Wir nehmen es sehr deutlich wahr, dass Holz mehr denn je gefragt ist», bestätigt Markus Ottiger, Leiter vom Forstbetrieb Brugg. Auch wenn die Nachfrage in den letzten Monaten exponentiell in die Höhe geschossen ist, dass Holz als Brenn- und Baustoff wieder beliebter wird, beobachtete man beim Forstbetrieb bereits vor einem Jahr.

Die Gründe dafür kann Ottiger nicht mit Bestimmtheit nennen, nur vermuten: eine verstärkte Bautätigkeit in Amerika, der Rückgang von Lieferungen aus anderen Ländern und die zunehmende Bedeutung von erneuerbaren Energiequellen.

Im Herbst/Winter 2021 stieg der Preis von 80 auf über 100 Franken pro Kubikmeter Nadelstammholz (Rohholz). Aktuell liege er bei 115 bis 120 Franken, so Ottiger. Wie vor zweieinhalb Jahren beim Toilettenpapier gebe es aktuell viele Hamsterkäufe.

Für die Stammkundschaft wird noch etwas zurückbehalten

Im Schnitt verkaufte der Forstbetrieb Brugg jährlich 150 Ster trockenes Brennholz. Heuer ging allein im Monat Juli diese Menge an Bestellungen ein.

Entsprechend ist das Brennholz beim Forstbetrieb Brugg restlos ausverkauft. Einzig für die Stammkundschaft behalte man noch etwas zurück, erklärt Ottiger.

Markus Ottiger vor Brennholz, das ab nächstem Herbst genutzt werden kann. Deborah Bläuer

Holz lässt sich eben nicht mal so auf die Schnelle anpflanzen und ernten. Ungefähr 100 Jahre werden pro Baum gerechnet. Und anschliessend muss das Brennholz zwei Jahre getrocknet werden.

Schweizer Regierung wollte für künftige Krisen gewappnet sein

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es von der Regierung die Zielvorgabe von 400 bis 600 Kubikmeter Holz pro Hektare gegeben, erzählt Ottiger. Dies, um für Krisen gewappnet zu sein. Doch das ist lange her, Verkauf und Aufwand standen in keinem Verhältnis mehr und so wurde die Vorgabe auf 200 gesenkt. Das rächt sich nun. Ottiger sagt:

«Jetzt können wir nicht auf grosse Mengen Holz zurückgreifen.»

Der Förster glaubt zwar nicht, dass die Bestellmengen im derzeitigen Ausmass anhalten werden, aber gerade wegen der zunehmenden Bedeutung von alternativen Energiequellen blickt er positiv in die Zukunft. Das war nicht immer so.

Der Forstbetrieb Brugg musste sich weitere Standbeine aufbauen

Als er vor rund 40 Jahren seine Berufslaufbahn begonnen habe, berichtet Ottiger, sei der Preis noch bei 180 Franken pro Kubikmeter Nadelstammholz (Rohholz) gelegen. Doch dann fiel er, tief, bis hinunter auf 60, 70 Franken. Schweizer Holz war immer weniger gefragt. Es wurde von anderen Rohstoffen und Baumaterialien abgelöst, hinzu kam die Konkurrenz durch oftmals günstigeres Holz aus dem Ausland.

Auch der Forstbetrieb Brugg heizt mit Holz. Genauer gesagt mit Pellets, die aus Sägemehl gemacht werden. zvg / René Schneider

Dies hatte gravierende Folgen für die Forstbetriebe; viele konnten vom Holzverkauf allein nicht mehr leben. Entsprechend baute sich der Forstbetrieb Brugg mit der Herstellung von Gartenmöbeln und Schnitzereien, Auftragsarbeiten und der Durchführung von Kursen weitere Standbeine auf.

Aktuell werden verschiedene Projekte aufgegleist. So sollen zum Beispiel 420 Wohneinheiten ab 2024 durch die neue Heizzentrale des Wärmeverbunds Sommerhaldenstrasse beheizt werden. Betrieben wird die Heizzentrale mit jährlich 5000 Schüttkubikmetern Holzschnitzel aus dem Forstbetrieb Brugg.

Der Forstbetrieb Brugg bewirtschaftet den Wald von verschiedenen Gemeinden und von der Stadt Brugg. zvg / René Schneider

Auch laufen zurzeit Gespräche, dass der Forstbetrieb Brugg Holz ans für 2027 geplante Holzheizwerk des Fernwärmenetzes Regionale Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna) liefern soll. Wenn alle geplanten Projekte zu Stande kämen und der Holzpreis weiterhin stimme, könne man in Zukunft wieder vom Holzverkauf allein leben, sagt Ottiger.

