Der Jassclub Stächerei Wasserschloss organisiert ein Jassturnier

Brugg Herz ist Trumpf: Vier Gründungsmitglieder eines Jassclubs beflügeln das Schweizer Traditionskartenspiel in Brugg Der Jassclub Stächerei Wasserschloss organisiert am 1. Oktober in der Turnhalle Schützenmatt in Brugg ein Jassturnier. Die Anfänge gehen auf das Jahr 2019 zurück. Noah Merz 24.09.2022, 05.00 Uhr

Das sind die vier Gründungsmitglieder (von links): Nico Schäpper, Daniel Zulauf, Oliver Dätwiler und Silvia Baschung. Noah Merz

Vier junge Menschen lernen sich auf verschiedenen Wegen kennen. Sie treffen sich im Ausgang in einer Bar, bei einem Fussballspiel und bei geselligen Anlässen. Im Laufe der Zeit bemerken sie im Zusammensein und in heiteren Stunden, dass alle eine Leidenschaft und Begeisterung fürs Jassen bekunden.

Die Historie des Jassclubs Stächerei Wasserschloss beruht auf dieser geschichtlichen Anekdote. Oliver Dätwiler, Daniel Zulauf, Silvia Baschung und Nico Schäpper sind die vier Gründungsmitglieder. Ein Whatsapp-Chat mit dem Namen «Stächerei» mit anfangs vier Teilnehmenden ist Ursprung für die Vereinsgründung 2019.

Vier Kollegen, eine Leidenschaft

Oliver Dätwiler, Präsident des Vereins, wollte im stetig wachsenden Interesse am Jassen die Organisation und Koordination mit der Gründung eines Jassclubs vereinfachen. Seine Freunde zeigten sich begeistert. In der Katarakt Bar in Brugg entschlossen sie sich schliesslich, einen Jassclub ins Leben zu rufen. Der Name des Vereins stützt sich auf den Gewinn einer Trumpfkarte. Der «Jassträff» steht immer am letzten Donnerstag des Monats im Kalender. Daniel Zulauf sagt:

«Die Katarakt Bar mit einem flexiblen Barkeeper und gemütlichen Ambiente eignet sich als optimales Vereinslokal.»

Oliver Dätwiler, Präsident des Jassclubs Stächerei Wasserschloss. Noah Merz

Die Freude für das schweizerische Kartenspiel entwickelte Silvia Baschung durch ihren Grossvater. «Das gesellschaftliche Beisammensein und die Zeit unter Gleichgesinnten bereiten viel Freude», erzählt Baschung.

Daniel Zulauf jasste bereits als Kind. Nach einer zwischenzeitlichen Interessenverschiebung fing er mit 16 Jahren wieder an. Sein Kollege und dessen Vater waren seine ersten Gegner. Im Militär und seinen Kollegen geschuldet blieb das Jassen stets präsent. Der Mix aus Glück und Können macht das Spiel so unberechenbar, sagt Schäpper. Präsident Dätwiler fand die Liebe zum Jassen im Turnverein.

Zusammensitzen, Reden, Jassen und ein kühles Bier trinken. Dabei sind sich alle einig: Das Jassen lebt von diesen Traditionen.

Die Meisterschaft ist in vollem Gange

Durch Teilnahmen an verschiedenen Jassturnieren in der Region stiegen auch die Mitgliederzahlen. Viele Kollegen und Bekannte haben sich dem Verein angeschlossen. Die meisten Mitglieder im Jassclub bewegen sich zwischen 30 und 40 Jahre. «Das ist aussergewöhnlich», so die Gründungsmitglieder. Zurzeit bilden 40 Mitglieder den Verein.

Fokussiert und mit viel Cleverness spielen die Freunde in der Katarakt Bar in Brugg um den Trumpf Herz. Noah Merz

Die klubinterne Meisterschaft findet vom Februar bis September statt. Jeweils am Samstag um 16.15 Uhr startet die Meisterschaft. Ganze vier Vorrunden und einen Final müssen die Mitglieder meistern, um Stächerei-König zu werden. Ein Streichresultat haben die Teilnehmenden in petto. Das Finale zählt doppelt. Die Punkteverteilung erfolgt systematisch, wie bei der Formel 1. Der Sieger darf sich auf Ruhm, Ehre und einen Wanderpokal freuen.

In dieser Saison kämpfen 30 Mitglieder um den Titel. Am Samstag findet das Finale statt. Rund 60 Prozent der Teilnehmenden können sich noch Hoffnung auf den Titel machen. Begleitet wird der Abend mit einem Käsefondue.

Jassclub organisiert erstes Turnier

In Remigen, Bözberg, überall in der Region werden Turniere ausgetragen, sagt Dätwiler. Daraus entstand die Eingebung, selbst ein Turnier in Brugg auf die Beine zu stellen. Am 1. Oktober veranstaltet der Jassclub Stächerei Wasserschloss sein erstes Jassturnier. Die Turnhalle Schützenmatt in Brugg gilt als Austragungsort. Stolze 34 Sponsoren haben sich an der Organisation beteiligt. Um 16.15 Uhr werden die ersten Karten ausgeteilt. Bis zum 25. September sind über die Klubwebsite Anmeldungen möglich.

Das Organisationskomitee erhofft sich ein gutes Fest und spannende, faire Passen. «Die Begeisterung und Faszination für das Jassen möchten wir möglichst vielen Personen weitergeben.»