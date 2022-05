Nachruf: Bruggerin Helene Baldinger starb am 17. April 2022

Brugg Helene Baldinger bestieg Viertausender und reiste in die entlegensten Gebiete der Welt: ein Nachruf auf die letzte Präsidentin des Frauen SAC Am Morgen des 17. April ist die 95-Jährige verstorben. Sie setzte sich massgeblich für die Integration der Frauen in die Brugger Sektion des Schweizer Alpen-Clubs ein. Maja Reznicek 06.05.2022, 05.00 Uhr

Helene Baldinger präsidierte 14 Jahre lang den SFAC Brugg. zvg

Helene Baldinger ist es gewohnt gewesen, die Welt aus Gipfelsicht zu betrachten. Ihrer Familie erklärte die Bruggerin bei jeder Gelegenheit die Viertausender. Ihr Neffe Martin Werder führt dazu aus:

«Als begeisterte Berggängerin bewohnte sie an der Fröhlichstrasse 48 nicht etwa das Parterre, sondern das 15. Stockwerk.»

In die Höhe zog es Baldinger schon früh.

1926 geboren, wuchs sie mit ihrer Schwester Hilde und Bruder Walter in Stilli bei Brugg auf. Die Kantonsschule in Aarau schloss sie erfolgreich mit einem Handelsdiplom ab, vertiefte anschliessend ihre Sprachkenntnisse in Lausanne und England. Ein Studium hätte sich damals für Frauen nicht «geziemt», erklärte sie ihrem Neffen später.

Helene Baldinger wuchs im Dörfchen Stilli bei Brugg auf. AZ Archiv

Als eine ihrer ersten beruflichen Stationen führte Baldinger im Hotel Kurhaus in Lenzerheide die Rezeption. In der Mittagspause nahm sie Skiunterricht und verfeinerte ihre Technik. Einige Zeit war sie im Tourismusbüro des Ferienortes tätig.

Auf dem Weg nach Valbella GR steht «Helenes Bänkli»

Später leitete Helene Baldinger das Sekretariat des Evangelischen Frauenbunds Zürich, wo sie unter anderem Reisen für Psychiatrieschwestern organisierte. «Ihr kam diese Aufgabe sehr entgegen», erklärt Martin Werder. Baldinger hegte ein grosses Interesse an Archäologie und verfügte über einen ausgeprägten Wissens- und Erkenntnisdrang. Selbst übernahm sie ausgedehnte Reisen in die «entlegensten Gebiete unseres Erdballs»: von der Antarktis über Südamerika bis Neuseeland.

Die erste gemeinsame Bergtour von Männern und Frauen gab es 1947, danach durften sich die Mitglieder des SFAC jeweils eine oder zwei Touren mit den Männern aussuchen. zvg

Ab 1966 präsidierte Helene Baldinger den 1935 gegründeten Schweizer Frauen-Alpen-Club (SFAC) Sektion Brugg. Der Verein schloss sich vor 42 Jahren mit dem Schweizer Alpen-Club (SAC) Sektion Brugg zusammen, der bis zu diesem Zeitpunkt ein reiner Männerklub gewesen war. Auf der Vereinswebsite heisst es:

«Als letzte Präsidentin des Frauen SAC setzte sie sich, schon lange vor 1980, massgeblich für die Integration der Frauen in die SAC Sektion Brugg ein, wofür wir ihr sehr dankbar sind.»

Auf dem Weg nach Valbella GR ist als Geschenk der Sektion «Helenes Bänkli» zu finden.

In diesem Kreis spielte sich ein wichtiger Teil ihres Lebens ab

Gemäss Martin Werder ist der Schweizer Alpen-Club, wo Helene Baldinger sich auch als Tourenleiterin engagierte, für die Bruggerin mehr als ein blosser Verein gewesen: «Er verkörperte für sie einen Hort, wo sie sich aufgehoben fühlte – eine Familie mit zahlreichen engen Freundinnen und Freunden.»

Für Baldinger war der Schweizer Alpen-Club eine zweite Familie. Hier: Aufstieg über den Lungenstutz zur Gelmerhütte. Rebecca Knoth (10. September 2013)

In diesem Kreis habe sich ein wichtiger Teil ihres aktiven Lebens abgespielt. Von den Reisen und Touren berichtete Baldinger gerne in Form von Diavorträgen. Ihr Neffe sagt:

«Wenn sie einmal mit der Schilderung ihrer Besteigungen, Überschreitungen und Gletscherquerungen in Fahrt kam, dann war es schwer, den Fluss ihrer Begeisterung zu stoppen.»

Besonders stolz sei sie auf die Besteigung zahlreicher Viertausender gewesen.

Mit zunehmendem Alter und der sich immer deutlicher äussernden Krankheit schränkte sich Baldingers Bewegungsfreiheit zunehmend ein. Längere Touren wurden kaum mehr möglich. Martin Werder sagt jedoch: «Noch in den letzten Begegnungen mit ihr spürte man ihre aussergewöhnliche Lebenskraft und geistige Beweglichkeit.» Am 17. April trat Helene Baldinger im Alter von 95 Jahren ihre letzte Reise an.

