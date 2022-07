Warum macht Brugg für «3-2-1-heiss!» nicht mit Windisch mit?

Brugg Verpasste Chance bei Hitzeangepasster Siedlungsentwicklung? Bruggs SP-Einwohnerrat Martin Brügger will vom Stadtrat wissen, warum ein Angebot vom Kanton zu einem klimapolitischen Projekt ausgeschlagen wurde. Der Politiker sieht hier eine verpasste Chance für die gemeinsamen Projekte mit der Nachbargemeinde Windisch. Claudia Meier 08.07.2022, 05.00 Uhr

Im Sommer sei der Brugger Neumarktplatz ein Hitzebrutofen, schreibt Martin Brügger. Flavia Rüdiger

In der zweiten Augusthälfte werden interessierte Einwohnerinnen und Einwohner von Baden, Buchs, Windisch, Wohlen und Zeihen die Temperaturen in ihrer Gemeinde messen. Damit sollen die Hotspots in Siedlungsgebieten aufgezeigt werden, wie das kantonale Umweltdepartement Ende Mai bekanntgab, als es das Projekt «3-2-1-heiss!» vorstellte.