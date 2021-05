Brugg Grüne-Vollzeitpolitikerin Barbara Horlacher schiebt Abteilung an FDP-Stadtrat ab - dabei kam es zu einem Versäumnis der Stadtkanzlei Zu Beginn der laufenden Amtsperiode war Bruggs Stadtammann – wie gewohnt – auch für den Werkdienst zuständig. Vor eineinhalb Jahren gab sie die Verantwortung für diese Abteilung an den Ressortvorsteher Planung und Bau weiter. Auf der Website wurde das aber nie angepasst. Barbara Horlacher äussert sich nun zu den Hintergründen. Claudia Meier 22.05.2021, 05.00 Uhr

Stadtammann Barbara Horlacher: «Das war ein Versäumnis der Stadtkanzlei.» Bild: Sandra Ardizzone

(10. März 2020)

Ehrenvoll wurde Werkdienst-Leiter Roger Brogli am 7. Mai nach fast 33 Jahren von der Stadt Brugg in die Frühpension verabschiedet. «Du warst mit Leib und Seele bei der Arbeit. Jederzeit konnte auf dich gezählt werden», hielt Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) in ihrer Rede fest.

Gemeinsam mit Waffenplatz-Unteroffizier Adrian Gerwer, Broglis Nachfolger Jonas Stucki und FDP-Stadtrat Reto Wettstein durfte der scheidende Werkdienstchef auf eine Spazierfahrt durch die Altstadt kurven. Wettstein war es, der die Fäden im Hintergrund zog und für einen unvergesslichen Abschied des beliebten Abteilungsleiters sorgte.

Irreführende Information: Bis am 11. Mai 2021 stand auf der Website der Stadt Brugg, dass Barbara Horlacher für den Werkdienst zuständig ist. Bild: Screenshot

Entgegen der Information auf der Website der Stadt Brugg ist Barbara Horlacher seit eineinhalb Jahren nicht mehr für den Werkdienst zuständig. Warum das geändert wurde, war Roger Brogli nie klar. Denn es habe keinen Jour fixe oder sonst regelmässige Besprechungen mit dem Ammann gegeben. Mit anderen Worten: Die Zusammenarbeit war problemlos.

Einen halben Tag Arbeit pro Monat mit dem Werkdienst

Das bestätigt Frau Stadtammann (Jahreslohn brutto 223'000 Franken): «Es ist richtig, dass es keinen Jour fixe zwischen dem Abteilungsleiter Werkdienst und mir gab.» Horlacher ergänzt: «Aufgrund der praktisch ausschliesslich operativen Aufgaben, die der Werkdienst erfüllt, und der Tatsache, dass dem Werkdienst mit Roger Brogli ein langjähriger, äusserst erfahrener und sehr selbstständiger Abteilungsleiter vorstand, bestand dazu sowohl meinerseits als auch seitens Roger Brogli keine Notwendigkeit.»

Werkdienst-Leiter Roger Brogli war in der Stadt Brugg beliebt. Nach 33 Dienstjahren geht er diesen Monat in Frühpension. Bild: Chris Iseli

(3. Mai 2021)

Anstehende Fragen und übers Operative hinausgehende Entscheide haben die beiden bei Bedarf gemeinsam besprochen. Alles in allem wendete sie für den Werkdienst rund einen halben Tag pro Monat auf. Doch warum gab sie den Werkdienst ab? Die Vollzeitpolitikerin sagt:

«Das Aufgabengebiet des Werkdienstes ist sachlich eng verwandt mit demjenigen der Abteilung Planung und Bau. Entsprechend eng arbeiten die beiden Abteilungen deshalb auf der operativen Ebene seit jeher zusammen.»

Mit der «Umsiedlung» der Abteilung Werkdienst ins Ressort Planung und Bau habe der Stadtrat diesem Umstand auch in der politischen Führung Rechnung tragen wollen. Dass diese Verschiebung auf der Website bei den Zuständigkeiten der Stadtratsmitglieder nicht angepasst wurde, war laut Horlacher ein Versäumnis der Stadtkanzlei. Nach der AZ-Anfrage wurde dies aktualisiert.

Schnittstelle Neumarkt und Entwicklung Bahnhofareal

Die Frage, ob sie im Zusammenhang mit dem überarbeiteten Organigramm weitere Zuständigkeiten an andere Stadträte abgegeben habe, verneint Frau Stadtammann. Sie erklärt: «Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Führungsmodells hat der Stadtrat entschieden, am bisher gelebten ‹Brugger Führungsmodell› mit fünf von den jeweiligen Ressortvorstehern/Ressortvorsteherinnen sowohl politisch als auch personell geführten Ressorts und an der grundsätzlichen Verwaltungsstruktur festzuhalten.»

Auch die Neugestaltung des Neumarkt- und Bahnhofplatzes war bisher immer in der Zuständigkeit des Stadtammanns. Anfang Mai musste Reto Wettstein die Neumarktvorlagen im Einwohnerrat vertreten. Offenbar sind diese Teilprojekte nun bei ihm. Führt diese Schnittstelle nicht zu Informationsverlust, wenn Frau Stadtammann beim Projekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» vertreten ist und der FDP-Stadtrat beim Neumarktplatz? Horlacher sagt:

«Gemäss Aufgabenzuteilung innerhalb des Stadtrats fällt die übergeordnete Entwicklungs- und Raumplanung in die Zuständigkeit des Stadtammanns, während der Ressortvorsteher Planung und Bau für die Raumplanung im engeren Sinn sowie die Bereiche Hoch- und Tiefbau zuständig ist.»

Die Neugestaltung des Neumarktplatzes sei ein konkretes Bauvorhaben (Zuständigkeit Ressort Planung und Bau), das aus der übergeordneten Planung von verschiedenen Bauvorhaben rund um den Bahnhof hervorgegangen sei (Zuständigkeit Stadtammann). Diese unklare Aufgabenverteilung beschäftigt derzeit auch den Einwohnerrat.