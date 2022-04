Brugg: FAchgeschäft Müller und Spring AG platzt aus allen Nähten

Brugg Grosses Fachgeschäft an der Hauptstrasse platzt aus allen Nähten In dreieinhalb Jahren läuft der Mietvertrag aus: Müller und Spring AG bittet um Mithilfe für eine nachhaltige Lösung. Jeder Hinweis ist willkommen. Doch am liebsten würde Inhaber Ulrich Müller in Brugg bleiben. Claudia Meier 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Müller und Spring AG ist derzeit an der Hauptstrasse 8 einquartiert. Claudia Meier

Es war der einzige Aufruf aus dem Kreis der versammelten Mitglieder an jenem Abend und er war eindringlich: Inhaber Ulrich Müller vom Unterhaltungselektronik-Center Müller und Spring AG ergriff am vergangenen Donnerstag zum Abschluss der 59. Generalversammlung des Gewerbevereins Brugg das Wort. «Wir platzen mit unserem Fachgeschäft aus allen Nähten und suchen innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahren nach einem neuen Standort», sagte er.

In der Lautsprecherabteilung: der Geschäftsführer und Inhaber Ulrich Müller (rechts) sowie der stellvertretende Geschäftsführer Stefano Müller. Michael Hunziker (28. Februar 2018)

Ob Land für einen Neubau oder ein geeignetes Geschäftshaus: Man sei um jeden Hinweis froh, so der Geschäftsführer, und werde den prüfen. «Wir würden sehr gerne in Brugg bleiben», betonte Ulrich Müller und bot mit diesem Bekenntnis zum Prophetenstädtchen auch gleich ein Gesprächsthema für den anschliessenden Apéro im Wohnzentrum Spitzmatt der Stiftung Faro in Unterwindisch.

Das Geschäft braucht eine vernünftige Anlieferung

Wer regelmässig im Bezirkshauptort unterwegs ist, hat mitbekommen, wie das weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannte Fachgeschäft in die Liegenschaft an der Hauptstrasse 8 in Brugg hineingewachsen ist und sich vergrössert hat. Beim Augenschein vor Ort präzisiert Stefano Müller, der stellvertretende Geschäftsführer, den Appell von Ulrich Müller und erklärt die Ausgangslage. Er sagt:

«Unser Mietvertrag läuft hier noch dreieinhalb Jahre und kann, so wie er jetzt ist, nicht verlängert werden.»

Die Müller und Spring AG sucht deshalb eine nachhaltige Lösung an einem neuen Standort. Nach den Anforderungen gefragt erwähnt Stefano Müller 700 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 700 Quadratmeter Lagerfläche. Entscheidend sei, dass am neuen Ort eine vernünftige Anlieferung möglich sei – sowohl für die Lieferanten wie für die Kundschaft. Denn derzeit kommt es immer wieder vor, dass Lastwagen für die Anlieferung im Stadtzentrum das Trottoir beanspruchen. Grundsätzlich sei die Verkehrsanbindung von Brugg mit der Nähe zur Autobahn und das Geschäft im Stadtzentrum unweit des Bahnhofs ein Standortvorteil, fügt Stefano Müller an. So reisten doch auch zahlreiche Kundinnen und Kunden mit dem ÖV an.

Ein Drittel der Verkäufe läuft über den Online-Shop

Weil aber bei Müller und Spring rund ein Drittel der Verkäufe über den Online-Shop läuft, sind schlanke Geschäftsabläufe für das Fachgeschäft überlebenswichtig. Zudem gebe es Optimierungspotenzial beim Hi-Fi Showroom, der sich aus Platzgründen derzeit im Untergeschoss befindet, fasst Stefano Müller die Situation zusammen.