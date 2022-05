Neumarkt Brugg: Gasgeruch führt zu Grosseinsatz

Interview Immobilienboom im Ostaargau: Raiffeisenbank-Chef zieht Vergleich zu Luxus-Skigebieten – für diese Besitzer sieht er Gefahren

Private Investoren sorgen in der Region Baden für eine «verrückte Dynamik», sagt Iwan Suter: «Einheimische können sich Wohneigentum fast nicht mehr leisten und werden in die umliegenden Gemeinden verdrängt.» Er verrät im Interview, welche Orte in der Region darum wohl bald noch begehrter werden.