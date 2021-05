Brugg Gendergerechte Sprache: Die SP möchte «altbackene» Bezeichnungen wie «Stadtammann» ersetzen Die Sprache in Behörden und Verwaltung der Stadt Brugg soll gendergerecht werden. So lautet der Inhalt eines Postulats, das SP-Einwohnerrat Reto Bertschi im Namen seiner Fraktion an der Mai-Sitzung eingereicht hat. Beispiele zeigen auf, wie das gehen könnte. Claudia Meier 14.05.2021, 05.00 Uhr

Die Sitzung des Einwohnerrats Brugg findet seit der abgebildeten Premiere vom 19. Juni 2020 coronabedingt im Campussaal Brugg-Windisch statt. Bild: Britta Gut

Mittels eines Postulats will die SP-Fraktion den Stadtrat beauftragen, zu prüfen, wie in Zukunft gendergerechte Bezeichnungen für alle Funktionen in Behörden und Verwaltung der Stadt Brugg verwendet werden können. So soll etwa von Stadtpräsidentin beziehungsweise Stadtpräsident die Rede sein anstatt von Stadtammann. Und der Einwohnerrat könnte in Stadtparlament umgetauft werden. Für die Sozialdemokraten ist klar: