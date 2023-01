Brugg: Futura Vorsorge baut ihr Geschäftshaus in Wohnhaus um

Brugg Aus Geschäftshaus am Bahnhofplatz wird ein Wohnhaus – wo die Denkmalpflege mitredet Die Projektänderung für den umfassenden Umbau der Liegenschaft gegenüber des Bahnhofgebäudes liegt noch bis 6. Februar öffentlich auf. Ein Blick in die Unterlagen. Claudia Meier 20.01.2023, 18.00 Uhr

Am Bahnhofplatz 9 wird die stilvolle Liegenschaft umgebaut. Claudia Meier

Gerne hätte Coiffeur Bruno von Niederhäusern seinen Salon im ersten Obergeschoss am Bahnhofplatz 9 in Brugg weiterverkauft. Das erzählte er der AZ an seinem 70. Geburtstag, wenige Tage bevor er die Coiffeurschere per Ende April 2022 definitiv an den Nagel hängte.

Ein Verkauf war nicht möglich. Denn die Liegenschaftsbesitzerin, die Futura-Vorsorgestiftung, plante, die Räumlichkeiten in Brugg in Wohnungen umzubauen. Zuvor realisierte das Unternehmen einen neuen, repräsentativen Geschäftssitz am Rande des Industriegebiets in Lupfig.

Zurück nach Brugg: Noch bis zum 6. Februar liegt bei der städtischen Abteilung Planung und Bau das Gesuch für den Umbau in Wohnungen zur Einsichtnahme öffentlich auf. Die Rede ist von einer Projektänderung. Darauf angesprochen antwortet Futura-Geschäftsführer Rolf Lüscher, dass der Denkmal- und Substanzschutz der Bodendecken berücksichtigt werden mussten.

Acht Wohnungen und ein Lift

Der Umbau in ein Wohnhaus mit Gewerbe im Erdgeschoss entspricht laut den Unterlagen der ursprünglichen Nutzung dieser Liegenschaft. Geplant sind vier Zweieinhalb-, drei Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen sowie eine Studio-Wohnung mit 61 Quadratmetern im vierten Obergeschoss. Die Baukosten werden im Gesuch mit total 2,635 Millionen Franken beziffert.

Neben den Wohnungen wird auch das Treppenhaus angepasst und erweitert. Erstmals wird ein Lift eingebaut, weil Procap, die Selbsthilfeorganisation von und für Menschen mit Behinderung in der Schweiz, dies verlangt. Geheizt wird mit Gas von der Nachbarliegenschaft.

Dieser Plan zeigt die Rückseite der Liegenschaft mit dem Zugang zum Garten und den neuen Wohnungsbalkonen. Claudia Meier

Im Aussenbereich kommt es vor allem auf der Gebäuderückseite zu gut sichtbaren Veränderungen. Vorgesehen sind kleine Balkone sowie Zugänge – auch vom Veloraum im Untergeschoss her – zum Garten.

Die Bauzeit dauert 12 bis 18 Monate

Die kantonale Denkmalpflege hat gemäss Rolf Lüscher vor allem bei der Fassade West und beim Substanzschutz mitgeredet. So bleiben eine historische Wohnung sowie die Auskleidung der Erker erhalten.

Blick vom Erker auf den Bahnhof Brugg zur Zeit von Coiffeur Bruno. Claudia Meier (12. April 2022)

Wie hoch die Monatsmieten für die acht neuen Wohnungen sein werden, ist laut der Futura Vorsorgestiftung «noch nicht abschliessend definiert». Sie seien aber kompetitiv, fügt Geschäftsführer Lüscher an. Die Boutique Gutschlafen und der Blumenladen Amaryllis bleiben im Erdgeschoss.

Die Boutique Gutschlafen und der Blumenladen Amaryllis bleiben im Erdgeschoss. Claudia Meier

Sobald die Baubewilligung vorliegt, will die Liegenschafteigentümerin mit dem Umbau loslegen. Gerechnet wird mit einer Baudauer von 12 bis 18 Monaten. Läuft alles nach Plan dürften, die neuen Bewohnerinnen und Bewohner im Sommer/Herbst 2024 in Bahnhofsnähe einziehen.

Nachdem im Hochbau Neumarkt 2 und 3 kürzlich über 20 neue Wohnungen entstanden sind, wird sich das Mietangebot für Leute, welche die Bahnhofsnähe schätzen, mit dem vorliegenden Projekt erweitern.