Brugg: So spielte sich der Rutenzug im Jahr 1922 ab

Vor hundert Jahren hielt Theodor Eckinger (1864–1936) an der Morgenfeier die Festrede. Eckinger kam am 7. Juli 1864 im zürcherischen Benken zur Welt, wo sein Vater als Sekundarlehrer wirkte. Nach dem Besuch der Primar- und Sekundarschule trat er 1879 ins Gymnasium in Schaffhausen ein. Schon früh entdeckte er seine Liebe zu den alten Sprachen und zur Geschichte, weshalb er 1884 an der Universität Zürich das Studium der klassischen Philologie belegte.

Fünf Jahre später schloss er seine Ausbildung mit dem Diplom für das höhere Lehramt ab und wirkte einige Zeit als Privatlehrer in Frankreich. Daneben konnte er seine Studien fortsetzen und 1892 promovieren. Anschliessend erhielt er eine Festanstellung an der Bezirksschule Brugg für alte Sprachen und Französisch. 1900 wechselte er ans Gymnasium nach La Chaux-de-Fonds, wo ihm eine Stelle als Latein- und Griechischlehrer angeboten worden war.

Am 13. Juli 1922 hielt Theodor Eckinger die Festrede an der Morgenfeier. zvg

So sehr er die Arbeit am Gymnasium liebte, so sehr fehlte ihm jedoch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Betätigung, weshalb er 1907 auf Anfrage der Schulpflege nach Brugg zurückkehrte. An der Promenade liess er sich eine Villa erbauen und unterrichtete bis 1927 an der Bezirksschule. Nach seiner Pensionierung ernannte ihn die Ortsbürgergemeinde zum Ehrenbürger.

In seiner Freizeit widmete er sich ganz der Erforschung Vindonissas. Eckinger gehörte zu den Gründern der Gesellschaft Pro Vindonissa und führte von 1927 bis zu seinem Tod deren Geschicke. Zuvor wirkte er lange Jahre als Konservator der Sammlung römischer Fundgegenstände. Eckinger war überdies ein begabter Sänger und leitete während acht Jahren den Männerchor Frohsinn.

In seiner Ansprache ging Eckinger auf die grossen Festvorbereitungen in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein und hob die lange Tradition des Rutenzugs als Fest für die Kinder und Jugendlichen hervor. Die Tradition «will, dass das ganze Städtchen an diesem Tage eine grosse Familie sei, dass Jung und Alt, Arm und Reich, Hoch und Nieder, Bürger und Insasse sich heute eins fühlen, und dass jeder in näherer oder weiterer Ferne wohnende Brugger, der es möglich machen kann, an diesem Tage sein liebes Brugger Städtchen wieder aufsucht.»