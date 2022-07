Brugg: Stadtbibliothek bietet neu Vorlesen für ukrainische Kinder

Das Ferienprogramm der Stadtbibliothek Brugg bietet jeden Donnerstagnachmittag «Ferienzeit in Brugg – für eine Geschichte auf Ukrainisch» an. Ziel des Pilotprojekts ist, ukrainischen Kindern in ihrer Landessprache vorzulesen und Erwachsenen die Gelegenheit zum Zusammenkommen zu geben.

Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr