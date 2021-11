GLP Brugg: Für Lebens- und Wohnqualität sowie Arbeitsplätze

Brugg Für die Grünliberalen stehen Lebens- und Wohnqualität sowie attraktive Arbeitsplätze im Zentrum Die Grünliberale Partei Brugg (GLP) steigt am 28. November mit sieben Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen bei den Einwohnerratswahlen in Brugg. 09.11.2021, 05.00 Uhr

Für die Grünliberalen treten unter anderem an (von links): Markus Lang, Silvia Lewdeni-Schmid und Andrea Rauber Saxer. zVg

Bei den Einwohnerratswahlen am 28. November in Brugg tritt die Grünliberale Partei Brugg (GLP) mit sieben motivierten Kandidatinnen und Kandidaten an, die sich laut Medienmitteilung für Lösungen für mehr Lebensqualität einsetzen.

Es sind dies die drei bisherigen Einwohnerräte: Colette Degrandi Künzi (Ärztin/Humantoxikologin), Markus Lang (Schulleiter, Supervisor) und Adriaan Kerkhoven (Klinikseelsorger, Paartherapeut) sowie die neuen: Andrea Rauber Saxer (Juristin, Diplomatin), Silvia Lewdeni-Schmid (Dipl. Elektroingenieurin FH), Alexandra Schiller (Unternehmens-Entwicklerin für KMU) und Herbert Künzi (Elektroingenieur HTL).

«Wir setzen uns ein für ein nachhaltiges Brugg – für ein starkes Brugg, heute und morgen», halten die Grünliberalen in der Mitteilung fest. «Wir schätzen an Brugg die Lebensqualität. Diese soll auch in Zukunft erhalten bleiben.» Wohnqualität und attraktive Arbeitsplätze stehen im Mittelpunkt, fahren die Grünliberalen fort. Und:

«Es reicht nicht, wenn Personen von grossem Ansehen in Glasgow über den Klimawandel diskutieren. Es braucht konkrete Entscheidungen vor Ort. Entscheidungen, welche Anreize schaffen statt Verbote.»

Zentral sei ebenfalls die Stärkung der Schulen, «dort werden Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt für den Start ins Erwerbsleben sowie Grundlagen für lebenslanges Lernen», führen die Grünliberalen weiter aus. «Die familienergänzende Betreuung soll unkompliziert, erschwinglich und qualitativ hochwertig sein, nur so bleibt die Chancengleichheit gewährleistet.» Brugg/Windisch sei als neuer Mittelschulstandort im Aargau prädestiniert, sind die Grünliberalen überzeugt. Dies unterstütze auch die lokale Wirtschaft.

Das Gesamtverkehrskonzept Oase muss nach Ansicht der Grünliberalen so ausgelegt sei, dass nicht zusätzlich Durchgangsverkehr angezogen wird:

«Wir setzen uns ein für ein Konzept, welches das Zentrum tatsächlich vom Verkehrsstau entlastet und eine positive Entwicklung des Stadtraum Brugg-Windisch fördert. Der Veloverkehr muss sicherer werden, insbesondere entlang der grossen Verkehrsachsen.»

Am Samstag, 13. November, sowie am Samstag, 20. November, 9 bis 12 Uhr, werden die Kandidatinnen und Kandidaten am Neumarktplatz anzutreffen sein und für die Fragen der Bevölkerung zur Verfügung stehen. (az)