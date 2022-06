Für Liegenschaft Annerstrasse laufen konkrete Verhandlungen

Brugg Für Liegenschaft Annerstrasse laufen Verhandlungen mit Mietinteressenten Der frühere Standort vom Discounter Otto’s in Brugg ist nach wie vor zur Vermietung ausgeschrieben. Die Liegenschaftsbesitzerin sagt, was die Pläne sind. Michael Hunziker 28.06.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Auszug des Discounters Otto’s ist das Gebäude verwaist. mhu

Ruhig ist es geworden in und um die markante Liegenschaft an der Brugger Annerstrasse 10a. Im Herbst 2020 ist Discounter Otto’s ausgezogen und hat in kurzer Entfernung einen neuen Standort eröffnet im Rundbau am Neumarktplatz.