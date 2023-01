Brugg: Für nächstes Stadtfest 2025 oder 2026 formiert sich ein OK

Brugg Für das nächste Stadtfest formiert sich ein neues Organisationskomitee Am Infoworkshop im Brugger Rathaus haben die beiden letzten OK-Präsidenten aufgezeigt, was es für das nächste Stadtfest in Brugg braucht. Das Interesse ist gross. Über ein Dutzend Personen hat sich nach der Auslegeordnung in einer Liste für die Mitarbeit eingetragen. Claudia Meier 26.01.2023, 19.00 Uhr

In Gruppen diskutieren die Interessierten im Brugger Rathaussaal über Termin und Dauer des nächsten Stadtfests. Claudia Meier

Nein, am letzten Stadtfest 2019, das an zwei Wochenenden Ende August/Anfang September veranstaltet wurde, hat es nicht geregnet. Die Tropfen prasselten erst eine halbe Stunde nach Festende auf das Prophetenstädtchen hinunter.

Der damalige OK-Präsident und heutige Mitte-Stadtrat. Jürg Baur, wollte von den über 30 Anwesenden – darunter acht Frauen – am Mittwochabend im Rathaussaal wissen, was sie vom letzten Stadtfest noch wissen und was beim nächsten Mal wichtig ist.

Jürg Baur (rechts) eröffnete am 23. August 2019 das Stadtfest unter dem Motto «Verfärbt». Alex Spichale

Dauerregen gab es am Stadtfest 2013. Damals amtete Michel Indrizzi als OK-Präsident. Heute ist er als Einwohnerratspräsident höchster Brugger. Er nahm mit seiner Ehefrau am Mittwoch ebenfalls am Infoworkshop teil.

Am Schluss des Abends betonte Michel Indrizzi, wie wichtig im OK das Präsidium und der Posten für das Sponsoring sind. Dafür brauche es sehr gut vernetzte Leute, Persönlichkeiten, die hinstehen.

Denn bei einem Stadtfest-Budget von 450'000 Franken müsse man etwa einen Drittel, also 150'000 Franken, über Sponsorinnen und Sponsoren reinholen. Für das Präsidium arbeite man gut 1000 Stunden.

Michel Indrizzi war OK-Präsident des Stadtfests 2013 mit dem Motto «Best of Brugg». Emanuel Per Freudiger

Der Verein Stadtfest Brugg ist die Trägerorganisation mit Statuten, welche sich um die Vorbereitung und Durchführung des nächsten Stadtfests zu kümmern hat. Dies beinhaltet, dass der Verein über ein Startkapital von 20'000 Franken mit einem Bankkonto bei der Aargauischen Kantonalbank verfügt und die Website benützen kann. Von der letzten Ausgabe stehen ihm Konzepte zur Verfügung. Die Mehrwertsteuernummer ist registriert, eine Rechtsschutzversicherung vorhanden und der Eintrag im Handelsregister erfolgt.

Grosse Bühne und ein Kettenkarussell

Bei den Herausforderungen ging Jürg Baur auch auf die Finanzierung ein, die sich grob gerechnet zu je einem Drittel aus Eintrittsgeldern, Fest- und stadtnahem Betrieb sowie Sponsoring zusammensetzt. Im 2019 war nicht nur die Kommunikation mangelhaft, sondern man verpasste es am ersten Festwochenende, den Plaketten-Verkauf durchzusetzen.

Nach der Schlussabrechnung resultierte ein Minus von 61'000 Franken in der Kasse. Der Stadtrat gewährte daraufhin die volle Defizitgarantie von 40'000 Franken. Da vom Stadtfest 2013 noch 33'500 Franken übrig waren, blieben am Ende 12'500 Franken. Für die nächste Ausgabe hat der Stadtrat das Startkapital auf 20'000 Franken aufgestockt.

Am Infoworkshop im Rathaussaal nehmen einige jüngere Interessierte teil. Claudia Meier

Auch für die Vereine war es teilweise schwierig, weil sie ihre Festbeizen nicht verkaufen konnten. Nach der Gruppenarbeit wurde deshalb auch angeregt, dass man Vereine motivieren sollte, zusammenzuarbeiten. Die Gebühren dürften kein Hindernis sein.

Bei der Präsentation der Notizen auf den Flipcharts wurde klar, dass man keine Kopie der Badenfahrt will und die Anwohnenden besser einbeziehen möchte. Eine kleine Mehrheit der Beteiligten sprach sich für ein Stadtfest im 2025 aus, die anderen für 2026 – im Frühling oder im Herbst.

Von den Anwesenden haben sich mindestens 13 Personen in eine Liste für die Weiterarbeit eingetragen. Claudia Meier

Falls das Fest an zwei Wochenenden stattfindet, sollte unter der Woche ein reduzierter Festbetrieb möglich sein. Favorisiert wurde ein Perimeter von der Altstadt bis zum Neumarktplatz. Eine Gruppe sprach sich für den Schachen mit einem Fährbetrieb aus, andere für eine Ausweitung bis zum Campusplatz. Denkbar sind zudem interkulturelle Begegnungen, Festumzug, ein zentrales Kettenkarussell und nur eine grosse Bühne.

Wer im Fest-OK mitarbeiten möchte, kann sich bei juerg.baur@brugg.ch melden. Nach den Sportferien werden alle Interessierten kontaktiert. Von den Anwesenden haben sich mindestens 13 in der Liste eingetragen. Der Startschuss für das nächste Stadtfest scheint geglückt.