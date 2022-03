Neues Grossrat-Amt: Brugger Miro Barp tritt trotzdem nicht kürzer

Brugg Frischgebackener SVP-Grossrat: Wo Miro Barp zukünftig wegen des neuen Amts zurückstecken will – und wo nicht Am 22. März wird der SVP-Einwohnerrat Miro Barp aus Brugg als Mitglied des Kantonsparlaments in die Pflicht genommen. Die Teilnahme an diesen Kommissionen könnte sich der 50-Jährige vorstellen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Seit über 30 Jahren ist Miro Barp bei den Psychiatrischen Diensten Aargau in Königsfelden tätig. zvg

Am Dienstag gilt es für Miro Barp ernst. Mitte Januar wurde bekannt, dass der Co-Parteipräsident der SVP Bezirk Brugg die Nachfolge von Grossrat Martin Wernli aus Thalheim antreten wird. Dieser demissionierte wegen Komplikationen nach der ersten Coronaimpfung. Am 22. März erfolgt nun die Inpflichtnahme von Barp an seiner ersten Grossratssitzung.

Seinem Amtsantritt sieht der 50-Jährige positiv entgegen. Er freue sich, auch auf kantonaler Ebene die Interessen seiner Wählerinnen und Wähler vertreten zu dürfen. Er sagt auf Anfrage der AZ:

«Besonders interessieren mich die neuen Kontakte zu anderen engagierten Menschen, die ich in diesem Zusammenhang knüpfen darf.»

Seine Themen werde er auch im Grossen Rat einbringen. Miro Barp führt dazu aus: «Der Aargau muss lebenswert und auch für das Gewerbe attraktiv bleiben. Den Sorgen und Nöten der einfachen Bürgerinnen und Bürger muss mehr Gehör verschafft werden.»

«Ich wehre mich gegen eine Professionalisierung von politischen Ämtern»

In welchen Kommissionen Miro Barp zukünftig Einsitz nehmen wird, kann der Co-Autor eines Forensiklexikons noch nicht sagen. Grundsätzlich sei er aber für alle Aufgaben offen. «Aufgrund meiner Ausbildung und Erfahrungen könnte ich mich wohl am besten in Kommissionen wie Gesundheit und Sozialwesen, Justiz oder öffentliche Sicherheit einbringen», fügt er an. Ebenfalls schnell eingearbeitet wäre er aufgrund seiner Vorkenntnisse in bestimmte Gremien der interkantonalen Zusammenarbeit, wie etwa bei der Polizeischule Hitzkirch.

An der Generalversammlung der SVP Brugg im Sommer 2021 übergab Stefan Baumann (Mitte) das Parteipräsidium an Miro Barp (rechts) und Daniel Zulauf (links). zvg

Seit über drei Jahrzehnten ist der dreifache Vater bei den Psychiatrischen Diensten Aargau in Königsfelden tätig. Sein Aufgaben- und Verantwortungsbereich veränderte sich alle paar Jahre, heute arbeitete er als Projektleiter Aufbau Sicherheitsdienst. Trotz Eintritt in den Grossen Rat will Barp sein Arbeitspensum nicht reduzieren:

«Aus meiner Sicht ist der Einsitz ein Milizamt, das grösstenteils in der Freizeit zu erledigen ist.»

Er wehre sich gegen eine Professionalisierung von politischen Ämtern, «weil das zu mehr Bürgerferne führe und eine ‹Beamtenmentalität› von Politikerinnen und Politikern zur Folge hätte». Gegebenenfalls sieht Miro Barp eine Reduktion von anderen ehrenamtlichen Aktivitäten vor.

Das Brugger Parlament wird das voraussichtlich nicht betreffen. Der SVP-Einwohnerrat sagt: «Ich wurde letztes Jahr für eine Amtsperiode gewählt und werde diese aus aktueller Sicht auch ausfüllen.» Sollte sich die Belastung doch als zu gross erweisen, behalte er sich eine Standortbestimmung nach einem bis zwei Jahren vor.

