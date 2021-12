Brugg: FDP will die Stadträte nach Aufwand entschädigen

Brugg FDP will, dass die Stadträte nach Aufwand entschädigt werden Von völlig falschen Anreizen spricht der Brugger Einwohnerrat Peter Haudenschild. Er leitet die FDP-Arbeitsgruppe Personalpolitik und regt einen Benchmark an, damit man Brugg mit Aarau, Baden und Lenzburg vergleichen kann. 06.12.2021, 05.00 Uhr

Neue Stellen und das Aufstocken von Pensen sind ein Dauerbrenner in der Personalpolitik – auch in der Stadt Brugg. Solche Anträge gehörten zum operativen Geschäft des Stadtrats, während der Einwohnerrat die Strategie und die Leitplanken setzen sollte, schreibt die FDP-Stadtpartei in einer Mitteilung.

Im jährlichen Rechenschaftsbericht der Einwohnergemeinde vermisst die FDP aber wichtige Kennzahlen zum Personal wie Stellenplan, Organigramm, Entwicklung des Personalbestands oder Lohnerhöhung.

Deshalb hat eine entsprechende Arbeitsgruppe unter der Leitung von FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild zuhanden des Stadtrats selber eine Per- sonalpolitik definiert. Damit sollen wiederkehrende und wenig ergiebige Detaildiskussionen minimiert werden.

Fünf Leitsätze für die städtische Personalpolitik

Qualifizierte und motivierte Leute sollen aus Sicht der FDP faire Anstellungsbedingungen haben. Und die Stadt soll ein guter Arbeitgeber sein. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen (beispielsweise Fix- und Übergabekosten) sei Teilzeitarbeit situativ zu vereinbaren, schreiben die Liberalen im ersten Leitsatz.

Zudem soll die Stadt Brugg bei der Anzahl der Mitarbeitenden pro Einwohner, Fluktuation und Arbeitszufriedenheit bessere Werte aufweisen als der Mittelwert der vergleichbar grossen Zentrumsstädte Baden, Aarau, Lenzburg, Zofingen und Rheinfelden. Diese Benchmarks müssten periodisch erhoben und im Rechenschaftsbericht der Einwohnergemeinde Brugg veröffentlicht werden, lautet der zweite Leitsatz.

Wie die Finanzplanung soll der Stadtrat Brugg die Personalplanung dem Einwohnerrat «zur Genehmigung der Eckwerte» vorlegen. Der Stellenplan ist gemäss der FDP mit dem Personalaufwand mit Lohnerhöhung detailliert im Budget zur Genehmigung dem Einwohnerrat vorzulegen und ebenfalls im Rechenschaftsbericht zu veröffentlichen.

Am Stadtammann-Lohn will die Partei nicht rütteln

Zusätzlich soll der Stadtrat «eine Make-or-buy-Strategie» sowie entsprechende Entscheidungskriterien festlegen. Bei wichtigen Geschäften begründet er den Entscheid in der Vorlage an den Einwohnerrat. Im fünften und letzten Leitsatz regt die FDP an, die Verteilung der Gesamtentschädigungen auf die einzelnen Stadträte sei auf dem aktuellen Stand zu fixieren und nach Aufwand des einzelnen Stadtratsamts vor- zunehmen. Peter Haudenschild betont:

«Ein neu gewähltes Exekutivmitglied kann von einem Tag auf den andern plötzlich doppelt so viel verdienen wie an seiner bisherigen Stelle.»

Das seien völlig falsche Anreize, «ein Systemversagen». Der FDP-Vorschlag sei eine moderate Justierung.

Das Stadtammann-Vollamt hingegen und dessen bisherige Entlöhnung erachtet die FDP weiterhin als sinnvoll. (cm)