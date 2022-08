Brugg: FDPler Titus Meier regt Geburtsbäume für Ortsbürger an

Brugg FDP-Politiker will mit Geburtsbäumen das Bewusstsein für den Wald stärken – und verfolgt noch ein zweites Ziel Titus Meier würde es begrüssen, wenn der traditionelle Waldumgang künftig ab und zu mit einer Baumpflanzaktion in Brugg kombiniert würde. Der zweifache Vater erklärt den Hintergrund seiner Idee. Claudia Meier Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Geht es nach Ortsbürger Titus Meier, könnten künftig am Bruggerberg Geburtsbäume gepflanzt werden. (Symbolbild) Bild: Nicole Nars-Zimmer

Anders als in vielen Aargauer Gemeinden sind in Brugg jeweils nur Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zum traditionellen Waldumgang eingeladen. Einmal – im Sommer 2018 – durfte die ganze Bevölkerung am informativen Marsch durch den Wald mit anschliessender Verpflegung teilnehmen. An der darauffolgenden Wintergmeind wurde im Rahmen einer Umfrage jedoch deutlich, dass den Brugger Ortsbürgern ihre Privilegien wichtig sind und sie die Bevölkerung nicht jedes Jahr beim Traditionsanlass dabei haben möchten.