Brugg: Was der Einwohnerrat zu Aufeld,Villnachern und Spende sagt

Brugg FDP-Einwohnerrat Willi Wengi: «Ja, für Villnachern bedeutet die Fusion ein Souveränitätsverlust» Der Brugger Einwohnerrat hat wegweisende Entscheide für die Stadtentwicklung im Westen und Osten gefällt. Nach einer Grundsatzdiskussion wurde eine Spende für die Ukraine abgelehnt. Anträge von GLP und Grünen verlangten eine Spendenzweckänderung. Claudia Meier 31.10.2022, 05.00 Uhr

Das Stimmvolk von Villnachern entscheidet am 23. November an der Wintergmeind über den Kredit für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags. zvg

Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungswachstum und Gemeindefusionen: In den kommenden Jahren werden im Bezirk Brugg wichtige Pflöcke für die Weiterentwicklung der Stadt eingeschlagen. Vor diesem Hintergrund war an der zweiten Oktobersitzung des Einwohnerrats Brugg am Freitag im Campussaal das Wort «ergebnisoffen» ungewohnt häufig zu hören. Von den 50 Mitgliedern waren zuerst 45 und später 46 anwesend.

Übersichtsplan aus der Botschaft des Stadtrats Brugg an den Einwohnerrat: Perimeter Aare Nord und Aufeld-Aegerten. Screenshot: zvg/Stadt Brugg

Für die beiden ersten Etappen der Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten am östlichen Siedlungsrand beantragte der Brugger Stadtrat einen Planungskredit in der Höhe von 370'000 Franken, was vom Einwohnerrat mit 29 Ja- zu 15-Nein-Stimmen gutgeheissen wurde. Für die Mitte-Fraktion sagte Barbara Geissmann:

«Es geht nicht darum, ob wir das Oase-Projekt wollen oder verdichtetes Bauen. Wir möchten mitgestalten, damit Brugg seine Vision in diesem Entwicklungsgebiet umsetzen kann.»

SVP-Fraktionssprecher Patrick von Niederhäusern hielt dagegen, dass man mit der Planung besser abwarte, bis der Badener Ast für das Gesamtverkehrskonzept festgelegt sei.

Grüne werden sich gegen Anschlusskreisel wehren

Willi Wengi (FDP) reagierte auf das SVP-Votum mit Unverständnis: «Vor einer Woche wollte mein Vorredner noch mehr Geld für eine Ansiedlungspolitik. Wir Politiker müssen doch Rahmenbedingungen schaffen. Der Zeitpunkt für diese Planung ist eigentlich zu spät, aber in Abstimmung mit der Oase richtig.»

Urs Bürkler sitzt für die Grünen im Einwohnerrat Brugg. Kaspar Ruoff

Urs Bürkler (Grüne) stellte nicht den Zeitpunkt der Planung in Frage, sondern die Art der Planung: «Den Verkehr, den wir planen, werden wir am Schluss haben. Wir wollen aber eine andere, eine unabhängige Planung.» Wenn das Pariser Klimaabkommen voll greifen sollte, würde dieses Gebiet erschlossen sein. «Wir Grünen werden nie Hand bieten für einen Anschlusskreisel – weder im Gebiet Aegerten noch im Süden in Windisch.»

Auch die SP-Fraktion sei grossmehrheitlich für die Planung, sagte Martin Brügger. Er fordere deshalb flankierende Massnahmen mit einer ergebnisoffenen Planung. Joya Süess fügte an: «Die EVP-Fraktion vermisst Varianten zur Linienführung. Wir werden den Antrag nicht unterstützen.» Die Probleme würden nicht gelöst, sondern in die ländlichen Gebiete verlagert.

Blick auf die Zurzacherstrasse und das Gebiet Aufeld-Aegerten (rechts), wo dereinst das Nordportal für den neuen Umfahrungstunnel entstehen soll. zvg/René Schneider

Für Ergebnisoffenheit machte sich auch die GLP stark. Colette Degrandi Künzi: «Es ist Brugger Boden und wir wollen nicht, dass der Kanton uns sagt, was wir dort tun sollen.» Wenn man plane, müsse man ein Ziel haben, hielt Titus Meier (FDP) fest. Die neue Bau- und Nutzungsordnung habe erste Rahmenbedingungen gesetzt.

Colette Degrandi Künzi ist in Brugg GLP-Einwohnerrätin. zvg

Stadtammann Barbara Horlacher ergänzte: «Auch der Stadtrat will eine ergebnisoffene Planung, wo das möglich ist.» Die Linienführung habe der Grosse Rat bereits plus/minus festgelegt. Vor der Schlussabstimmung appellierte Serge Läderach (FDP) an den Einwohnerrat: «Überlegt euch, was besser ist: Mit Inputs von uns planen oder gar keine Planung!»

Stadtammann: «Wir wollen die Fusion mit Villnachern»

Bei der Diskussion über den Bruttokredit von 60'000 Franken für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags mit der Gemeinde Villnachern waren die Fronten bekannt.

Barbara Horlacher (Grüne) ist Stadtammann in Brugg. zvg

Stadtammann Barbara Horlacher erinnerte daran, dass Villnachern bereits 2016 Interesse gezeigt habe, Brugg aber schon mit der Fusion mit Schinznach-Bad beschäftigt gewesen sei. Jetzt betonte sie die Stadtratsmeinung: «Wir wollen die Fusion mit Villnachern.»

Die FDP sprach von Chancen, GLP und SP von Anstand und, dass sich eine reiche um eine ländliche Gemeinde kümmern sollte. Die Zukunft der Badi Villnachern müsse auch ohne Fusion geprüft werden. Widerstand kündigte Stefan Baumann (SVP) an:

«Vergessen wir nicht, welche Vorteile Schinznach-Bad versprochen worden sind. Wir lassen uns nicht ein zweites Mal über den Tisch ziehen und werden alle Ressourcen aktivieren, um diese Fusion zu verhindern.»

Von einem Demokratieverlust für Villnachern mochten die meisten Fraktionen nicht sprechen. Das müssten die Villnacherer selbst entscheiden, so der Tenor.

Willi Wengi sitzt für die FDP im Einwohnerrat Brugg. Susanne Seiler

Die Art des Politisierens mag sich beim Wechsel von der Gemeindeversammlung zum Einwohnerrat jedoch ändern. Willi Wengi (FDP) erklärte: «Ja, es ist ein Souveränitätsverlust.» Die Debatte im Einwohnerrat sei oft gehaltvoller als an der Gmeind, weil die Vorbereitungen und Auseinandersetzungen intensiver seien. Mit 30 Ja- zu 13 Nein-Stimmen hiessen die Brugger den Projektierungskredit gut.

Keine Spende – weder für Projekte in der Ukraine noch für Flüchtlinge Das im Brugger Einwohnerrat im Juni verschobene Traktandum über eine Verdoppelung der privaten Spenden vom Benefizanlass «We love Ukraine» am 1. Juli wurde nun am Freitagabend diskutiert. Bekanntlich löste das Vorhaben des Stadtrats schon vor dem Anlass Störaktionen aus. Inzwischen war allen Entscheidungsträgern klar, dass es nicht mehr um einen Betrag von maximal 75'000 Franken ging, sondern nur noch um 15'011 Franken für Projekte der Glückskette in der Ukraine. FDP-Stadtrat Reto Wettstein, der Initiant des Benefizanlasses war und dafür im Stadtrat eine Mehrheit fand, wies auf die geopolitische Lage, das Kriegsgebiet in Europa und die Solidarität mit der Ukraine hin. SP-Einwohnerrat Pascal Ammann, der in einem Vorstoss einen neuen Budgetposten forderte, der jährlich Spenden für Geflüchtete zuliess, begrüsste die Absicht des Stadtrats, künftig eine Budgetposition für humanitäre Hilfe einzurichten. Unter diesen Umständen sei er auch bereit, seinen Vorstoss zurückzuziehen. «Die Verdoppelung der privaten Spenden für die Ukraine sehe ich als erste Tranche eines solchen Budgetpostens und bitte alle, dem Antrag des Stadtrats zuzustimmen», sagte Pascal Ammann. In der anschliessenden Diskussion war von Symbolpolitik mit Steuergeldern die Rede. Peter Knecht (FDP) sagte: «Es grenzt für mich an Nötigung, dass dieses Traktandum dem Einwohnerrat im Juni nur wenige Tage vor dem Festival zum Entscheid vorgelegt wurde.» Seine Fraktion sei grossmehrheitlich gegen die Spende. Viele hätten bei diesem Thema den Kopf verloren, sagte Stefan Baumann im Namen der SVP. Er betonte: «Unterstützung ist wichtig, aber die Spende von Steuergeldern ist nicht unsere Aufgabe und auch nicht in unserer Kompetenz.» Sein Votum richte sich jedoch nicht gegen den Anlass. Fraktionssprecherin Andrea Rauber Saxer (GLP) sprach sich als «einmaliges Zeichen der Solidarität» für die Spende aus, beantragte aber, das Geld für Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich in der Schweiz aufhalten, einzusetzen. Gina Sträuli (Grüne) stellte den Änderungsantrag, die Spende soll allgemein geflüchteten Menschen zugutekommen. Beides wurde vom Einwohnerrat abgelehnt. Zum Antrag des Stadtrats gab es 19 Ja-und 25 Nein-Stimmen. (cm)

Am Freitagabend, 28. Oktober, hat der Brugger Einwohner zudem zwei Einbürgerungen gutgeheissen. Trotz Widerstand von FDP und SVP wurde das Postulat von Barbara Geissmann (Die Mitte) mit 25 Ja- zu 19 Nein-Stimmen überwiesen. Somit wird es bei den Einwohnerratswahlen 2025 erstmals eine Online-Wahlhilfe geben. Das Postulat von Barbara Müller (EVP) betreffend Anschaffung von motorisierten Geräten hat der Stadtrat – ohne Abstimmung – entgegengenommen.

Die SVP forderte eine Abstimmung zur Überweisung des Postulats Brugg Netto-Null CO 2 bis 2040 von Silvan Brügger. Für die Überweisung waren 28 Mitglieder und dagegen 14. Der Brugger Einwohnerrat werde seine Sitzung – nach zweieinhalb Jahren – künftig wieder im Rathaussaal abhalten, teilte Präsident Michel Indrizzi zum Abschluss noch mit.

