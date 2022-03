Brugg: Postauto soll die Werbung von den Fenstern entfernen

Brugg «Fahrgast-verachtende Massnahme»: Ehepaar bittet Postauto, Werbung von Busfenstern zu entfernen Architekt Klaus und Künstlerin Rosmarie Vogt trauen ihren Augen nicht, als sie mit dem Postauto nach Scherz fahren. Sie erleben, dass die grossflächige Werbung der Energieversorgerin IBB die Aussicht auf die Landschaft stark einschränkt, und wehren sich. Wie Postauto auf die Kritik aus dem Eigenamt reagiert. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Passagier Klaus Vogt findet die IBB-Werbung auf dem Postauto sehr störend. Claudia Meier (2. März 2022)

Nach der Postautofahrt macht der in Scherz wohnhafte Architekt Klaus Vogt seinem Ärger in einem Brief an das Postautounternehmen Voegtlin-Meyer AG, das diese Linie betreibt, Luft. Er schreibt: «Dem Postauto 366 nach Scherz überklebten Sie die Fenster mit Werbung, sodass der Ausblick stark behindert ist.»

Klaus Vogt ist Architekt und Designer. Jiri Reiner (12. Januar 2015)

Stossend sei auch, dass Postauto als Monopolbetrieb Werbung der IBB Brugg, auch ein Monopolbetrieb, so anbringe, dass es keine Freude mehr mache, mit dem Postauto zu fahren, hält Vogt fest. Werbung auf den Fenstern der Postautos sei eine «Fahrgast-verachtende Massnahme».

Klaus Vogt bittet das Unternehmen, alle Werbungen auf den Fensterscheiben der Postautos zu entfernen. In seinem Ärger geht er noch einen Schritt weiter und empfiehlt, die für die IBB-Werbung Verantwortlichen zu entlassen.

Vogts Ehefrau Rosmarie, die sich im Aargau als Künstlerin einen Namen gemacht hat, bezeichnet diese grossflächige Fensterwerbung als «asozial». Damit werde über einem bestimmt, auf den Monitor vorne oder auf das Handy zu schauen. Dann gibt sie noch einen anderen Aspekt zu bedenken:

«Diese Linie ist auch für den Tourismus nach Habsburg wichtig. Doch durch die Werbefolie kann man den Wald und die schöne Landschaft gar nicht geniessen.»

Für Rosmarie Vogt sind Postautofahrten normalerweise inspirierende Erlebnisse, sie beobachtet die Kühe auf der Weide. Bekannten, die vielleicht mit dem Auto oder Velo unterwegs sind, winkt sie gerne zu. Das alles ist durch die auf den Fenstern aufgeklebte Werbefolie nicht möglich.

Einziges Elektro-Postauto in der Nordwestschweiz

Zum Brief von Klaus Vogt nimmt Postauto Schweiz Stellung, weil die Werbung in und an den Postautos in deren Verantwortung liegt. Das erwähnte Fahrzeug am Bahnhof Brugg sei derzeit das einzige, das mit einer Ganzgestaltung unterwegs ist, teilt Sprecher Urs Bloch mit.

Die Brugger Energieversorgerin IBB wirbt auf einem Elektro-Postauto, das nach Unterwindisch, Schinznach-Bad und Scherz fährt, grossflächig. Claudia Meier (2. März 2022)

Beim Fahrzeug mit der kritisierten Werbung handle es sich um das Elektro-Postauto, das seit Juni 2021 in der Region Brugg in Betrieb ist. Aktuell das einzige Elektro-Postauto in der Nordschweiz. Aus diesem Grund habe sich Postauto gemeinsam mit dem Partner IBB für eine auffallende Bemalung auf dem Fahrzeug entschieden, so Urs Bloch. Er fügt an:

«Auch vielen Fahrgästen gefällt diese Aufmachung und sie freuen sich jeweils auf die Fahrt im Elektro-Postauto.»

Die Flotte nach und nach auf alternative Antriebe umzustellen und von fossilen Treibstoffen wegzukommen, seien die Ambitionen von Postauto. Der Sprecher betont: «Das gelingt nur gemeinsam mit den Kantonen, die sich an der Finanzierung der Mehrkosten beteiligen, sowie mit Partnern wie beispielsweise den IBB in Brugg.»

Am Bahnhof Brugg haben sich die IBB am Bau der Fotovoltaikanlage und der Ladestation beteiligt. Mit dem Werbeslogan «Mein Tank reicht noch Milliarden von Jahren. Solarenergie aus unserer Region» weisen sie auf ihr Engagement hin. Urs Bloch hält fest: «Das Elektro-Postauto ist in der Region Brugg in eher dicht besiedeltem Gebiet unterwegs.» Damit meint er vor allem die Linien 361 Brugg–Unterwindisch und 368 Brugg–Wildischachen–Schinznach–Bad.

Postauto sieht keinen Handlungsbedarf

Auf klassischen touristischen Strecken setze Postauto hingegen keine Fahrzeuge mit einer Ganzgestaltung ein, «weil wir wissen, dass unsere Fahrgäste die Aussicht geniessen wollen», sagt der Sprecher.

Die Ganzgestaltung von Postauto wird laut Bloch zurückhaltend eingesetzt. Im ganzen Kanton Aargau seien es aktuell drei weitere Postautos. Werbeerlöse leisteten neben Billetteinnahmen und Mitfinanzierung durch die Kantone einen Beitrag zur Finanzierung des ÖV. Abschliessend hält Bloch fest:

«Die Gestaltung des Elektro-Postautos in Brugg wird nicht verändert, bis anhin gab es keine negativen Reaktionen dazu.»

Bei allem Verständnis für Werbung findet Rosmarie Vogt die gelben Postautos am schönsten. Eingepackt sei man derzeit als Fahrgast schon, wenn man die Maske im Bus trage.

