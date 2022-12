Brugg: FiAD-Fachstelle der Armee nennt die häufigsten Anfragen

Brugg Fachstellenleiterin für Frauen in der Armee und Diversity: «Bei der Transgender-Thematik besteht noch eine Unsicherheit» Anfang 2022 wurde die neue Fachstelle gegründet. Ihre Schwergewichte liegen in der Erhöhung des Frauenanteils sowie in der Förderung der Vielfalt in der Schweizer Armee. Stellenleiterin Mahidé Aslan beantwortet der AZ beim Besuch auf dem Waffenplatz Brugg fünf Fragen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Bis 2030 soll der Frauenanteil in der Armee von aktuellen 1,4 auf 10 Prozent steigen. Symbolbild: Benjamin Manser

Warum entscheiden sich aktuell nur wenige Frauen fürs Militär?

Mahidé Aslan: Die Zahl der Frauen, die freiwillig Militärdienst leisten wollen, ist immer noch vergleichsweise gering. Die Entwicklung geht allerdings in eine positive Richtung, die Zahl der eingeteilten Frauen ist gegenüber dem Vorjahr um 278 auf 1778 gestiegen. Die Anstrengungen der Armee und der Kantone bei der Gewinnung von Frauen zeigen somit Wirkung und dürften in den nächsten Jahren zu einem weiteren Anstieg führen.

Mahidé Aslan, Fachstellenleiterin «Frauen in der Armee und Diversity». zvg

Die Mehrheit der Frauen übt dabei Funktionen bei den Unterstützungstruppen (etwa Logistik, Sanität) oder in Bereichen Ausbildung und Support aus. Es sind gesamthaft 54,3 Prozent. Jede vierte Frau ist in den Bodentruppen (Infanterie, Panzer, Artillerie, Genie) oder Flieger- und Fliegerabwehrtruppen eingeteilt. Erfreulich ist, dass viele Frauen in Kaderfunktionen tätig sind.

Wir haben festgestellt, dass Frauen ganz generell noch zu wenig über die Armee und ihre Möglichkeiten informiert sind. Im nächsten Jahr wird eine «Frauenstudie» durchgeführt, die die Gründe von (jungen) Frauen für und gegen einen eigenen Militärdienst detailliert erheben will. Dieses Jahr wurde mit einer freiwilligen Umfrage erhoben, welche Kenntnisse und Fähigkeiten Frauen im Militärdienst respektive im militärischen Friedensförderungsdienst erworben und welchen Nutzen sie für das zivile Leben daraus gezogen haben. Die Ergebnisse zeigen eine breite Erfahrung mit Einfluss auf einen positiven Verlauf des beruflichen Wegs.

Der Frauenanteil in der Armee hat sich von 2021 auf 2022 um 18,5 Prozent gesteigert. Warum?

Die Sichtbarkeit von Frauen in der Armee ist gestiegen. Man sieht zudem in den Medien vermehrt Bilder von weiblichen Armeeangehörigen. Auch hat der Krieg in der Ukraine einen gewissen Einfluss auf die Wahrnehmung der Armee und ihren Wert.

Je mehr Frauen den Militärdienst positiv erleben, desto positiver berichten sie darüber und werben damit andere an. Zu erwähnen ist auch, dass sich rund 60 Prozent der Rekrutinnen nach der Grundausbildung zu militärischen Kadern ausbilden lassen. Im Vergleich: Bei den Männern sind es rund 32 Prozent.

Was ist die häufigste Frage, die die Fachstelle aktuell bekommt?

Insgesamt haben wir im dreistelligen Bereich Meldungen und Anfragen erhalten, davon sehr viele Anfragen im Bereich der Transgender-Thematik. Hier besteht noch eine Unsicherheit, etwa bei der Frage: Was sind die Folgen der Änderung des Geschlechtseintrags im Zivilstandsregister? Bleibe respektive werde ich militärdienstpflichtig, und wenn nicht, muss ich Wehrersatz bezahlen?

Auf dem Waffenplatz Brugg ist aktuell eine angehende Unteroffizierin untergebracht. Maja Reznicek

Was passiert, wenn eine Rekrutin schwanger wird oder bereits Kinder hat?

Die Lösungen sind sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist eine Verschiebung des Dienstes möglich. Will die schwangere Soldatin Dienst leisten, entscheidet eine medizinische Beurteilung über den möglichen Einsatzbereich und Tätigkeiten.

Haben Angehörige der Armee betreuungspflichtige Kinder, kommen verschiedene Regelungen zum Zug: Wenn das private Interesse der Kinderbetreuung überwiegt, weil keine alternative Betreuung organisiert werden kann, kann auf Antrag Urlaub gewährt werden. Gibt es eine Fremdbetreuung, kann eine Betreuungszulage ausgerichtet werden, die Betreuung muss aber selbst organisiert werden. In Härtefällen können sich Angehörige der Armee an den Sozialdienst der Armee wenden.

Auch der Gedanke einer Kindertagesstätte auf dem Kasernenareal ist bereits von Arbeitsgruppen vorgebracht worden. Laut einer Studie dauert jedoch die Eingewöhnungsphase von Kindern vier bis sechs Wochen, was bei einem Wiederholungskurs nicht zielführend wäre. Zudem liegen keine entsprechenden Zahlen zu einem allfälligen Bedarf vor.

Was ist der nächste wichtige Schritt, um mehr Frauen für die Armee zu gewinnen?

Die schnelle und einfache Verfügbarkeit von Informationen auf zielgerichteten Kanälen zu gewährleisten. Ausserdem soll der Peer-to-Peer-Ansatz – also, dass Frauen aus der Armee ihre Erfahrungen anderen Frauen berichten – weiterverfolgt werden.

