Brugg: So entwickelt sich die Nachfrage im Covid-Testzentrum

Brugg «Etwa die Hälfte der Kundschaft ist geimpft» – im Covid-Testzentrum zieht die Nachfrage an Die Apotheke Süssbach betreibt den Teststandort im Brugger Schachen gemeinsam mit ihren Partnerapotheken. Wie das Problem, dass viele nicht zum Termin erschienen, bekämpft wurde und was eine ständige Herausforderung darstellt. Carla Honold 10.12.2021, 05.00 Uhr

Das Corona-Testzentrum befindet sich bei der Reithalle im Brugger Schachen. Claudia Meier (31. August 2021)

«Am Montag habe ich im Testzentrum 51 Personen auf das Coronavirus getestet», berichtet Pharmaassistentin Alessia Bruno. Sie arbeitet bei der Apotheke Süssbach in Brugg und ist für Antigen- und PCR-Tests im Brugger Schachen im Testzentrum vor Ort. Zwischen der Aufeld- und der Militärstrasse betreibt die Apotheke Süssbach gemeinsam mit den Partnerapotheken aus Brugg, Schinznach-Dorf und Lupfig den Teststandort.

«Wir machen etwa gleich viele Antigen- wie PCR-Tests», erklärt Bruno. Am Montag hätte sie beispielsweise 25 Antigen-Tests durchgeführt. «Davon fiel keiner positiv aus.» In vergangenen Wochen hat es gemäss der Pharmaassistentin pro Testtag zwischen zwei und drei positive Testergebnisse gegeben. Die Resultate der 26 PCR-Tests, die sie am Montag machte, kennt Bruno nicht. «Die werden im Labor ausgewertet», erklärt sie.

Freitags wollen sich viele testen lassen

Bei den PCR-Tests kann es laut der Website der Apotheke Süssbach, wo man sich für die Tests anmelden kann, aktuell zu Verzögerungen kommen. Apothekerin Isabel Keil erklärt:

«Das Labor Risch, wo wir unsere Tests auswerten lassen, kann momentan wegen des hohen Probeaufkommens nicht garantieren, dass die Resultate innert 24 bis 48 Stunden vorliegen.»

Auch im Brugger Testzentrum ist die Nachfrage nach den Terminen, die jeweils montags, mittwochs und freitags am Vormittag verfügbar sind, hoch. Laut Alessia Bruno sind sie aktuell stets ausgebucht. Sie fügt hinzu: «Besonders am Freitag ist die Nachfrage sehr hoch.»

Nachfrageanstiege gab es im November und im Dezember

«Seit Mitte November hat die Nachfrage nach den Tests angezogen», bestätigt Isabel Keil. Die steigenden Fallzahlen würden mehr Kundinnen und Kunden ins Testzentrum führen. «Mehr Personen werden vom Contact-Tracing zum PCR-Test aufgeboten.» Auch die Pooltests in den Schulen würden die Eltern positiv getesteter Kinder zum Test antreiben. «Obwohl sie geimpft sind, wollen sich viele absichern», so Keil.

Die Apotheke Süssbach befindet sich an der Fröhlichstrasse in Brugg. Claudia Meier (12. Oktober 2021)

Anfang Dezember ist die Nachfrage wegen der neuen Auflagen und insbesondere der strengeren Einreisevorschriften erneut angestiegen, berichtet Keil. Aus den Ferien Heimkehrende und Personen, die sich ein Zertifikat ausstellen lassen möchten, kämen vermehrt ins Testzentrum.

«Hinzu kommt, dass wir uns mitten in der Erkältungszeit befinden», weiss sie. Die Apothekerin berichtet: «Da die Unterscheidung zwischen den Anzeichen einer normalen Erkältung und jenen einer Corona-Infektion schwierig ist, kommen viele mit Symptomen ins Testzentrum.»

Ein Drittel nahm den Termin nicht wahr

Ein grosses Problem für das Brugger Testzentrum stellte bis im Herbst das Nichtwahrnehmen der Termine dar. Isabel Keil erklärt: «Zu Spitzenzeiten erschien etwa ein Drittel der Personen nicht zu ihrem Test.» Dies sei umso ärgerlicher gewesen, da Personen, die dringend einen Termin benötigten, abgewiesen werden mussten, fügt Keil hinzu.

Als mögliche Gründe dafür vermutet Alessia Bruno das Vergessen des Termins oder dass eine andere Verpflichtung dazwischenkam. Sie meint:

«Es kann auch sein, dass die Personen einen früheren oder günstigeren Test finden und darum nicht erscheinen.»

Seit Anfang November ist auf der Website der Apotheke Süssbach zu lesen, dass unentschuldigtes Nichterscheinen zum Test eine Verrechnung von 15 Franken zur Folge hat. «Seitdem wir das so kommunizieren, erscheinen alle Personen zu ihrem Termin oder stornieren diesen telefonisch oder per Mail», berichtet Isabel Keil.

Wegen der Festtage wird ein erneuter Anstieg der Buchungen erwartet

Die Verteilung geimpfter und ungeimpfter Personen, die ins Testzentrum kommen, ist ausgeglichen. Alessia Bruno berichtet: «Etwa die Hälfte der Kundschaft ist geimpft, die andere Hälfte ungeimpft.» Unter den bereits Geimpften würden viele den Test freiwillig ohne Testaufforderung machen. Die Pharmaassistentin findet:

«Es ist richtig, dass sich auch Geimpfte bei Symptomen oder Kontakt mit einer infizierten Person testen lassen.»

Im Container werden die Tests durchgeführt. Maja Reznicek (4. Dezember 2020)

Sollte die Nachfrage nach den Tests weiterhin steigen, ist laut Isabel Keil zu erwägen, mehr Termine für Tests aufzuschalten. «Wir haben die Testzeiten beispielsweise vor den Schulferien schon verlängert.» Wahrscheinlich werden im Hinblick auf die Festtage mehr Personen sich für private Treffen testen lassen, vermutet Keil.

Weitere Termine anzubieten, sei eine ständige Herausforderung, da die beteiligten Apotheken den Einsatz im Testzentrum zusätzlich zum regulären Tagesgeschäft leisten. «Das müssen wir jeweils auch mit unseren personellen Ressourcen abwägen», erklärt Keil.

