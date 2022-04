Brugg: So geht man administrativ mit einem Todesfall um

Brugg «Es ist nie zu früh, plötzlich aber zu spät»: Das müssen Angehörige nach einem Todesfall tun Am 28. April versammelten sich rund 50 Personen auf Einladung des Seniorenrats Brugg im Gebäude der Aargauischen Kantonalbank in Brugg. Dies sind die wichtigsten formellen Schritte. Flavia Rüdiger 30.04.2022, 05.00 Uhr

Matthias Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg, (v.l.), Linda Baldinger, Vorstandsmitglied des Seniorenrats Brugg, Antonino Vecchio, Kundenberater Privatkunden, und Martin Burckhardt, Leiter Nachlassplanung und Erbteilung, präsentierten das Thema «Todesfall – was ist zu tun?». Flavia Rüdiger

Jeder Mensch wird im Verlaufe des Lebens mit dem Tod konfrontiert. Neben der Verarbeitung des Verlusts müssen Hinterbliebene auch viele administrative Aufgaben meistern. Um einen Überblick zu geben, hat der Seniorenrat Brugg am Donnerstag, 28. April, zu einem Infoanlass in der Aargauischen Kantonalbank in Brugg eingeladen. Nach Einleitung durch Linda Baldinger, Vorstandsmitglied des Seniorenrats, beantworteten drei Referierende folgende Fragen: