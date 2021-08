Brugg «Es gibt noch viel zu tun»: Frau Stadtammann Barbara Horlacher geht als Amtsinhaberin in die Kampfwahl In Brugg kommt es zur Kampfwahl um das Stadtammann-Amt. Die amtierende Frau Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) sagt, welche Herausforderungen auf die Stadt zukommen, was ihr besonders wichtig ist und wie sie privat einen Ausgleich zur Arbeit findet. Michael Hunziker 31.08.2021, 05.00 Uhr

Barbara Horlacher ist zuversichtlich, dass ihr die Bruggerinnen und Brugger erneut das Vertrauen schenken werden. zvg

Vor vier Jahren hat Barbara Horlacher (Grüne) in Brugg Geschichte geschrieben, ist als Nachfolgerin von Daniel Moser (FDP) als erste Frau an die Spitze der Stadt gewählt worden.

In ihrer ersten Amtszeit als Stadtammann habe sie mit dem Stadtrat und den Mitarbeitenden der Verwaltung wichtige Aufgaben für Brugg erfolgreich abschliessen oder zielgerichtet vorwärtsbringen können, sagt Barbara Horlacher. Rückblickend im Vordergrund stehen für sie der Zusammenschluss mit Schinznach-Bad, der Abschluss der Revision der Bau- und Nutzungsordnung sowie die Erarbeitung des Altstadtentwicklungsleitbildes, der Aufbau der an die Brugger Bedürfnisse angepassten schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sowie die neue Stadtbibliothek im Effingerhof. Barbara Horlacher:

«Weil es noch viel zu tun gibt und mir mein Amt nach wie vor grosse Freude macht, möchte ich die begonnene Arbeit in der kommenden Legislatur fortführen.»

Brugg sei eine attraktive Kleinstadt zum Wohnen, Leben und Arbeiten, stellt die 50-Jährige fest. «Die Stadt bietet neben lebendigen Quartieren, attraktiven Naherholungsräumen und ausgezeichneten Verkehrsanbindungen auch ein breites Bildungs- und Freizeitangebot. Dank aktiven Kulturhäusern hat sich in Brugg ein vielfältiges kulturelles Angebot entwickelt. Auch zahlreiche Sport- und weitere Vereine leisten wichtige Beiträge an ein lebendiges gesellschaftliches Leben.»

Zum Ausgleich in die Natur oder ins Kino und Theater

Barbara Horlacher hat ein Studium in Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich sowie ein Nachdiplomstudium in Wirtschaft absolviert. 2010 wurde sie für die Grünen in den Brugger Einwohnerrat gewählt, den sie 2016/17 präsidierte. Vor ihrer Wahl als hauptamtliche Frau Stadtammann war sie tätig am Flughafen Basel-Mulhouse. Sie lebt im Ortsteil Umiken. Einen Ausgleich zum beruflichen und politischen Engagement findet sie im Freundeskreis und bei ihrer Familie. Gerne ist sie in ihrer Freizeit draussen unterwegs. Gut abschalten kann sie ebenfalls bei Kino-, Konzert- und Theaterbesuchen, beim Musizieren mit ihrem Partner oder bei einem spannenden Krimi.

Aus ihrer beruflichen und politischen Tätigkeit verfüge sie über ausgewiesene Führungserfahrung und ein breites Netzwerk, antwortet sie auf die Frage zu den Eigenschaften, die sie für das Amt als Stadtammann mitbringt:

«Ich bin gewohnt, verschiedene Meinungen abzuholen, tragfähige Lösungen zu erarbeiten und diese umzusetzen.»

In der laufenden Legislatur habe sie sich in ihre Dossiers eingearbeitet und ihre Netzwerke weiter ausgebaut. Als Teil des Stadtrats habe sie zudem ihre Konsensfähigkeit unter Beweis gestellt und gezeigt, dass ihr Unabhängigkeit, gegenseitiger Respekt und eine sachorientierte Auseinandersetzung wichtiger seien als Parteipolitik oder persönliche Profilierung.

Wichtig, dass sich alle an getroffene Abmachungen halten

Ihren Führungsstil beschreibt Barbara Horlacher als verbindlich, team- und zielorientiert. «Die Stadt Brugg hat kompetente und engagierte Mitarbeitende. Die Aufgabe des Stadtrats sehe ich darin, sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, indem wir klare Ziele setzen, Projekte priorisieren und notwendige Ressourcen zur Verfügung stellen. Ausserdem ist es mir wichtig, dass wir uns alle an gemeinsam getroffene Abmachungen halten.»

Der Stadtrat habe in der laufenden Legislatur unter ihrer Führung gute Arbeit geleistet, als Stadtammann sei sie in der Bevölkerung präsent gewesen, sagt die Grünen-Politikerin zu ihren Wahlchancen. «Ich bin zuversichtlich, dass die Bruggerinnen und Brugger dies wahrgenommen haben und mir am 26. September erneut ihr Vertrauen schenken, als Stadträtin und als ihre Frau Stadtammann.»

Und was passiert, wenn sie zwar in den Stadtrat, nicht aber als Stadtammann gewählt wird? Denn auch der amtierende Stadtrat Reto Wettstein (FDP) kandidiert als Stadtammann und macht ihr den Sitz streitig. «Ich trete zur Wiederwahl für das Amt als Stadtammann an», stellt Barbara Horlacher fest. «Dafür setze ich mich zu 100 Prozent ein.»

Zentral ist ein hindernisfrei zugängliches Stadtbüro

Sie wünsche sich ein Brugg, in dem möglichst viele Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, sagt Barbara Horlacher zu den Themen, die ihr besonders wichtig sind. Und:

«Es liegt nahe, dass mir als Grüne soziale und ökologische Werte besonders am Herzen liegen. Deshalb mache ich mich für eine konsequente Umsetzung der Massnahmen des Labels Energiestadt und die Wieder­aufnahme der Diskussion zur Verkehrsberuhigung unserer Quartiere stark.»

Mit dem Einsatz für eine neue Mittelschule und eine öffentliche Tagesschule möchte sie zur Stärkung des Bildungsstandorts beitragen. Als besonders bedeutend für die Zukunft von Brugg und Windisch sieht sie das Projekt «Stadtraum Bahnhof», in dessen Rahmen zusammen mit der Gemeinde Windisch und mit der Bevölkerung die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Gebiets um den Bahnhof diskutiert wird.

Als anstehende Herausforderungen bezeichnet Barbara Horlacher die Infrastruktur- und Verkehrsprojekte. zvg

Als anstehende Herausforderungen bezeichnet sie die Infrastruktur- und Verkehrsprojekte. «Ich denke dabei an die Anpassung unserer Schulinfrastruktur, an steigende Schülerzahlen und neue pädagogische Konzepte, an die Sanierung des 40-jährigen Hallenbads und an die Aufwertung von Bahnhofplatz-Neumarkt mit den Teilprojekten Neumarktplatz, Busterminal Zentrum und Campus-Passage.»

Zentral sei für sie ebenfalls die Schaffung eines hindernisfrei zugänglichen Stadtbüros und von zeitgemässen Arbeitsplätzen für die Verwaltung. «Ausserdem gilt es, uns im Rahmen des kantonalen Verkehrsprojekts Oase für die Interessen der Stadt und ihrer Bevölkerung einzusetzen.»

In zehn Jahren sehe sie Brugg, antwortet Barbara Horlacher auf die entsprechende Frage zur Zukunft, als lebendige, liebenswerte Stadt, in der man gerne lebt und arbeitet, und die – zusammen mit Windisch – ein selbstbewusstes und starkes städtisches Zentrum der Region bildet.