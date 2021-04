Brugg Erfolgreiches Geschäftsjahr, vielversprechende Aussichten: Die Brugg Group orientiert sich an Megatrends Es sind denkwürdige Zeiten für die Brugg Group: Gefeiert wird das 125-Jahr-Jubiläum und es kommt zum Generationenwechsel. Otto H. Suhner, der scheidende Verwaltungsratspräsident, kann überdies auf ein «ausserordentlich» erfolgreiches vergangenes Geschäftsjahr zurückblicken. Michael Hunziker 06.04.2021, 18.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestens gelaunt am Standort der Brugg Rohrsystem AG in Kleindöttingen (von links): Stephan Wartmann, CEO Brugg Group; Jürg E. Suhner, neuer Verwaltungsratspräsident; Otto H. Suhner, abtretender Verwaltungsratspräsident; Martin Rigaud, CEO Brugg Rohrsystem AG. Bild: mhu (6. April 2021)

Was für eine – denkwürdige – Woche für die Brugg Group: Einerseits kann das 125-Jahr-Jubiläum gefeiert werden und andererseits kommt es anlässlich der Generalversammlung zum Generationenwechsel im Verwaltungsrat. Jürg E. Suhner übernimmt das Präsidium von seinem Vater Otto H. Suhner. Dieser zieht sich nach 44 Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats, davon 41 Jahre als Präsident, aus der Unternehmensleitung zurück.

An der Bilanzmedienkonferenz – diese fand am Standort der Brugg Rohrsystem AG in Kleindöttingen statt – konnte der abtretende Verwaltungsratspräsident auf ein «ausserordentlich» erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit dem Verkauf des Hochspannungskabelgeschäfts an den italienischen Energiekonzern Terna, eine wegweisende Zäsur, ging der Umsatz der Gruppe Brugg zwar leicht um 4 Prozent zurück und betrug 515,2 Mio. Franken. Der Ertrag aber konnte gesteigert werden.

125-Jahr-Jubiläum Gefeiert wird anders als ursprünglich geplant Die Brugg Group ist weltweit tätig in der Entwicklung und Herstellung von Spezialkabeln, Seilen, Schutznetzsystemen sowie Rohren. Der Bereich Prozessleittechnik erbringt zudem Dienstleistungen für Wasser-, Gas- und Energieversorger. Begonnen hat die Geschichte 1896, im ersten Boom des Wasserkraftwerkbaus im Mittelland: Gottlieb und Otto Suhner richteten am Bahnhof Brugg einen Kleinbetrieb ein zur Herstellung energieübertragender Kabel. Heute beschäftigt die Firmengruppe in vier Divisionen an 19 Produktions- und 32 Vertriebsstandorten weltweit rund 1600 Mitarbeitende, davon etwa die Hälfte in der Schweiz. Zum 125-Jahr-Jubiläum, sagte CEO Stephan Wartmann an der Bilanzmedienkonferenz, war ursprünglich ein Grossanlass geplant mit rund 800 Gästen. Schliesslich habe der Entscheid gefällt werden müssen für eine komplett digitale Show. Dieser Schritt habe sich als richtig herausgestellt. Mehrere tausend Personen hätten bereits ihr Interesse bekundet. Eine Anmeldung (brugg125.com/jubilaeumsevent) sei wärmstens zu empfehlen, ergänzte Wartmann. Zu erwarten seien sowohl lustige als auch sinnliche Momente. Mit von der Partie ist das Komikerduo Lapsus. Es sei zwar etwas traurig, dass der physische Anlass ins Wasser falle, bestätigte Jürg E. Suhner, der neue Verwaltungsratspräsident. Die Idee sei aber gewesen, trotz Coronasituation etwas bieten zu können. Der Ingenieur – Suhner ist Agrarwissenschafter – ist seit 2012 Mitglied und seit Juli 2019 Vizepräsident des Verwaltungsrats. Als CEO leitet er die Suhner Holding AG. (mhu) Digitale Jubiläumsshow Donnerstag, 8. April, ab 18.30 Uhr.

Auf das beste Ergebnis seit neun Jahren dürften Geschäftsleitung und Mitarbeitende stolz sein, hob Suhner hervor. «Dazu kann man nur gratulieren.» Der Exportanteil sei mit rund 70 Prozent weiterhin erfreulich, fügte der scheidende Verwaltungsratspräsident an. Als wesentlich bezeichnete er, dass die Firmengruppe schuldenfrei sei. Dies helfe, auch die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

Die Spezialseile sind nach wie vor stark gefragt

Umsatzstärkste Division blieb mit 241,8 Mio. Franken (Vorjahr 259,9 Mio. Franken) die Brugg Ropes, Produzentin von Spezialseilen für Liftanlagen, Seilbahnen oder Grossbauwerke sowie Schutznetzsystemen gegen Naturgefahren. Von der regen Investitionstätigkeit profitierte ebenfalls die Brugg Pipes, Anbieterin von Transportsystemen für Flüssigkeiten, Gas, Flüssiggas und Wärme. Der Umsatz stieg auf 167,5 Mio. Franken. Im Vorjahr waren es 157,8 Mio. Franken.

Schutznetzsysteme gegen Naturgefahren: Die Brugg Ropes bleibt die umsatzstärkste Division. Bild: zvg

Die Brugg Process Control, Spezialistin für Prozessleitsysteme in der Wasser-, Gas- und Energieversorgung sowie für Abwasserreinigung, erhöhte den Umsatz auf 65,3 Mio. Franken (Vorjahr 63,5 Mio. Franken). Einen massiven Dämpfer hinnehmen musste in der zweiten Jahreshälfte coronabedingt die Brugg eConnect, das jüngste Kind. Die Kabelherstellerin ist spezialisiert auf massgeschneiderte Anwendungen für die Industrie sowie Kabelsysteme für Windenergie und E-Mobilität.

Bis 2025 soll der Umsatz um einen Drittel zulegen

Die Aussichten aber sind vielversprechend, zeigte Stephan Wartmann auf, CEO der Brugg Group. In der E-Mobilität etwa konnte als viel beachtete Innovation ein Ladekabel mit rekordhoher Ladegeschwindigkeit präsentiert werden. Weitere neue Produkte seien in der Pipeline und würden in diesem Jahr marktreif. Kurz: Investiert werde weiterhin zielstrebig in die zukunftsträchtige Sparte. Es sei ein sehr ambitioniertes Umsatzbudget formuliert worden, hielt Wartmann fest. Und:

«Wir sind hervorragend positioniert und werden durchstarten können.»

Sowieso sind laut Wartmann für die ganze Firmengruppe ambitionierte Wachstumsziele definiert worden. Bis in fünf Jahren soll der Umsatz um rund einen Drittel zulegen. Im Programm «Brugg 2025» sind die Schwerpunkte auf die Megatrends gesetzt: Energiewende, Nachhaltigkeit, Sicherheit sowie Globalisierung. Rund 40, breit abgestützte Teilprojekte – die teilweise auch Investitionen auslösen – werden zügig vorwärtsgetrieben, führte Wartmann aus.

Die Brugg eConnect ist tätig im Bereich E-Mobilität. Bild: zvg

Als drei konkrete Beispiele erwähnte der CEO die intelligente Lecküberwachung von Fernwärmesystemen, den Sensor für die Schutzzäune gegen Naturgefahren oder aber die Softwarelösung für die Steuerung der Siedlungsentwässerung. Es gelte noch agiler, noch fitter zu werden, um auf die kommenden Veränderungen eingehen zu können, fasste Wartmann zusammen.