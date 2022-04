Brugg: Coiffeur Bruno hängt mit 70 sein Geschäft an den Nagel

Brugg Er war nie krank und hat kein Handy: Mit 70 Jahren hängt Coiffeur Bruno sein Geschäft nun an den Nagel Am Bahnhofplatz 9 geht Ende April eine Ära zu Ende. Bruno von Niederhäusern schliesst seinen Betrieb. Eine Nachfolge wird es nicht geben, in der Liegenschaft entstehen neue Wohnungen. Ein letzter Rundgang durch einen Coiffeursalon der besonderen Art. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.04.2022, 15.55 Uhr

Coiffeur Bruno von Niederhäusern an seinem 70. Geburtstag. Den grossen Nagel, der auf das Ende hinweist, hat ein Kunde für ihn in die Wand geschlagen. Claudia Meier

Er fühle sich schon nicht mehr wie ein 20-Jähriger, sagt Bruno von Niederhäusern, nachdem er den Briefkasten geleert und die Treppe in den ersten Stock hochgestiegen ist. Doch klagen mag der passionierte Coiffeur, der an diesem Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert, keineswegs. Im Gegenteil.

Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen war in seinem Leben noch nie krank, weder als Schüler noch als Selbstständigerwerbender. Jetzt ist der zweifache Grossvater aber in Aufbruchstimmung. Am Samstag, 30. April, steht das Geschäft am Bahnhofplatz 9 in Brugg zum letzten Mal für seine treue Kundschaft offen. Dann ist nach 42 Jahren endgültig Schluss. Ein Kunde hat für Bruno von Niederhäusern deshalb einen grossen Nagel in die Holzwand geschlagen, an dem er sein Geschäft – symbolisiert mit zwei Haarscheren – an den Nagel hängen kann.

Ursprünglich wollte er den Coiffeursalon verkaufen

Bruno von Niederhäusern hat bereits die Brugger Fasnachtsplaketten von den Holzwänden heruntergeholt. Gerne hätte er seinen Coiffeursalon weiterverkauft. Doch die Liegenschaftsbesitzerin, die Futura-Vorsorgestiftung, plant, die Räumlichkeiten in Brugg nach ihrem Umzug in den Neubau in Lupfig in Wohnungen umzubauen.

Ab Mai 2022 ist dieser Schriftzug am Brugger Bahnhofplatz Geschichte. Claudia Meier

Deshalb sah es zuerst danach aus, dass auch Coiffeur Bruno sein Geschäft schon Ende 2021 dichtmacht. «Mir wurde angeboten, noch vier Monate anzuhängen, was ich gerne machte», erzählt der Coiffeur, der es passend findet, im Monat seines 70. Geburtstags aufzuhören. Passend sei es auch, weil die Shampoos und Pflegeprodukte bald aufgebraucht sind. Nur mit den Färbemitteln gehe es nicht auf, sagt der Geschäftsmann.

Von der Volksbank in den ersten Stock verdrängt worden

In den besten Zeiten bestand sein Coiffeurteam aus acht Angestellten, die Damen und Herren bedienten sowohl im Erdgeschoss wie – über eine direkte Treppe verbunden – im ersten Stock. Als die Schweizerische Volksbank am Bahnhofplatz ihre Filiale eröffnete, habe sie auf einen Schalterraum im Erdgeschoss bestanden, erzählt Bruno von Niederhäusern mit einem Schmunzeln. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Als die Schweizerische Volksbank hier einzog, beschränkte sich Coiffeur Bruno auf die Arbeitsplätze im ersten Stock. Claudia Meier

Die Bank ist verschwunden, Schalterräume verlieren grundsätzlich an Bedeutung und der Coiffeursalon hat – wenn auch im ersten Stock – Jahrzehnte überstanden.

Bis vor sechs Jahren hat Bruno von Niederhäusern stets Lernende ausgebildet. Hier wurde aber nicht nur der Berufsnachwuchs mit dem nötigen Fachwissen ausgestattet, sondern auch immer der letzte Klatsch aus dem Städtchen diskutiert. «Besser als jede Verjüngungskur», sagte Bruno von Niederhäusern, als ihn die AZ vor sieben Jahren porträtierte.

Diskretion bei Coiffeur Bruno: Zwischen den Stühlen sind Trennwände. Claudia Meier

Als er dann eines Tages plötzlich allein im Geschäft stand, sei ihm das zu Beginn schon komisch vorgekommen, erzählt Coiffeur Bruno. Doch er gewöhnte sich schnell daran und genoss den Tagesrhythmus. Morgens um 7 Uhr ging er aus dem Haus und zwölf Stunden später war er zurück. Dazwischen blieb neben den Kundenterminen auch immer Zeit für die Zeitungslektüre und viele Tassen Kaffee.

Tatkräftige Unterstützung von Ehefrau Ursula

Selbst als er während des Corona-Lockdowns seinen Salon sechs Wochen schliessen musste, ging Bruno von Niederhäusern jeden Tag an seinen Arbeitsplatz, putzte etwas und verbrachte den Nachmittag oft im Wald. Er, der weder Handy noch Computer hat, wird bei der Buchhaltung und Steuererklärung von seiner Ehefrau Ursula tatkräftig unterstützt.

Im Separee mit Blick auf den Bahnhof Brugg wurden Männern oft Dauerwellen und Damen Hochzeitsfrisuren verpasst. Claudia Meier

Sie war es auch, die einen Grossteil des nostalgischen Mobiliars im Internet verkauft hat. Mit seinem Leben ist Bruno von Niederhäusern, der aus Angst vor Hunden nicht Pöstler wurde, sehr zufrieden. Jetzt freut er sich auf mehr Zeit mit seinen beiden Enkelkindern und gemeinsame Reisen mit seiner vier Jahre jüngeren Ursula.

