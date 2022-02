Brugg: Telekommunikations-Mitarbeiter zapft 102'000 Franken ab

Brugg «Er setzte das Geld für Blödsinn ein»: Telekommunikationsmitarbeiter lädt illegal 102’000 Franken auf Prepaid-SIM-Karten Ein 33-Jähriger stand vor dem Bezirksgericht Brugg wegen gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, Veruntreuung sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Gericht und Staatsanwaltschaft waren sich bei dem Urteil im Rahmen des abgekürzten Verfahrens einig. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Der Angeklagte gab fast 44’000 Franken für das Videospiel Fifa aus. Symbolbild: Przemyslaw Koch

Über drei Jahre lang blieben seine Machenschaften unentdeckt. Immer wieder nahm der leitende Angestellte Nik (Name geändert) in der Filiale des damaligen Arbeitgebers – einem grossen Schweizer Telekommunikationsanbieter – Postpaid-SIM-Karten fiktiv zurück. Diese waren vorher zum Preis von 40 bis 55 Franken an Kunden vertrieben worden. Im System stornierte er gemäss Anklageschrift den Verkauf.